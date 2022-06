Bratislavské letisko prekročilo hranicu 100.000 vybavených cestujúcich

Bratislava 14. júna (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave prekročilo v tomto roku po prvý raz hranicu 100.000 vybavených cestujúcich za mesiac. V máji vybavilo spolu na prílete a odlete 100.124 cestujúcich, pričom vlani v máji, v období pandémie COVID-19, to bolo len 3088 osôb. Spolu za prvých päť mesiacov roka vybavilo letisko v Bratislave už 326.194 prilietajúcich a odlietajúcich cestujúcich. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



Od začiatku januára do konca mája sa podľa hovorkyne uskutočnilo na letisku 8561 vzletov a pristátí. V samotnom máji to pritom bolo 2254 letov, teda dvakrát toľko ako počas minuloročného mája.



Najviac cestujúcich vybavili v piatom mesiaci roka dopravcovia Ryanair, Wizz Air, Smartwings a Air Cairo. "Cestujúci smerovali po odlete z Bratislavy v máji najmä do destinácií Londýn (obe letiská Stansted a Luton) a Miláno a na treťom mieste dominovala bulharská Sofia, ktorá predbehla z hľadiska počtu cestujúcich aj írsky Dublin. Do Sofie a z nej zabezpečujú pravidelné lety dvaja dopravcovia – Ryanair aj Wizz Air," priblížila Demovičová.