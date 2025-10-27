< sekcia Ekonomika
Bratislavské letisko pripravuje stojiská pre väčšie typy lietadiel
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave pripravuje stojiská pre umiestnenie väčších typov lietadiel. Zmena denného značenia stojísk hlavnej odbavovacej plochy súvisí s potrebou umiestňovať na stojiská napríklad širokotrupé lietadlá kategórie E. Úprava organizácie stojísk súvisí aj s otvorením základne leteckého dopravcu Wizz Air v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
„Takéto rozsiahle zmeny denného značenia stojísk sa na letisku v Bratislave nerealizovali od čias výstavby terminálu. Na projekt sme sa začali pripravovať pred dvoma rokmi, keď sa nám na letisku podarili dohodnúť podmienky pre pristávanie širokotrupých lietadiel kategórie E – lietadiel typu Airbus A330, Airbus A350, Boeing 787-9 (takzvaný Dreamliner) či Boeing 777, Boeing 747 a iné. Vďaka zmenám v dennom značení stojísk budeme môcť na odbavovacej ploche umiestniť vedľa seba aj dva typy širokotrupých lietadiel, doposiaľ sme mali takéto vhodné stojisko len jedno,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Novota.
Zároveň sa podľa neho rozširujú aj stojiská pred odbavovacou budovou letiska, na ktoré letisko vedelo doteraz umiestniť maximálne lietadlá kategórie C ako Boeing 737-800 či Airbusy A320. Novota zhodnotil, že aj v dôsledku zúženia rolovacieho pásu na ploche bude možné na letisku pred terminálom umiestňovať modernejšie 239-miestne lietadlá typu Airbus A321neo, ktoré na svoju základňu v Bratislave umiestni letecký dopravca Wizz Air. Tento typ lietadiel je približne o päť metrov dlhší ako Boeingy či Airbusy, preto ho doposiaľ nebolo možné umiestniť pred hlavnú budovu letiska.
Letiskovú infraštruktúru v Bratislave v súčasnosti tvorí 33 stojísk pre lietadlá. Ich počet sa nezmenení, len úprava značenia vytvorí 11 stojísk pre lietadlá typu Airbus A321neo, čím sa zabezpečí podľa letiska väčšia flexibilita stojísk a lepšia obslužnosť lietadiel.
