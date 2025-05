Bratislavské letisko v apríli vybavilo 147.441 cestujúcich

Bratislava 15. mája (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v apríli na príletoch a odletoch odbavilo 147.441 cestujúcich. Výrazne vzrástla aj letecká preprava nákladu, a to o 86 % na 1673 ton vybaveného carga. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



„V počte cestujúcich sme v apríli dosiahli najvyšší aprílový výsledok za posledných šesť rokov - 147.441 odbavených cestujúcich, čo predstavuje nárast až o 24 % v porovnaní s aprílom 2024,“ uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.



Najviac cestujúcich odlietalo počas apríla z Bratislavy do Londýna, Alghera, Hurgady, Milána a na Maltu. K aprílovému rastu podľa letiska prispeli aj nové priame linky do Gdanska, na Bari či do Milána - Malpensy.



Od januára do konca apríla tohto roka odbavilo bratislavské letisko 421.248 cestujúcich, čo je o 18 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. V apríli sa na letisku uskutočnilo 2166 letov, od začiatku toho roka do konca apríla to bolo vyše 7000 letov.