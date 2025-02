Bratislavské letisko v januári vybavilo takmer 86.000 cestujúcich

Bratislava 12. februára (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo počas januára tohto roka 85.939 cestujúcich na príletoch a odletoch. Je to o 12 % viac ako vlani v januári, keď bolo odbavených 77.000 pasažierov. V stredu o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.



"Teší nás, že sa rok 2025 začal na bratislavskom letisku rastom počtu cestujúcich. Dosiahli sme najvyšší januárový výsledok počtu cestujúcich od začiatku pandémie, teda za posledných päť rokov," uviedol generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.



Doplnil, že k rastu počtu cestujúcich na letisku v januári prispela najmä nová pravidelná letecká linka do Istanbulu i charterové lety cestovných kancelárií do Dominikánskej republiky, Vietnamu či egyptskej Hurgady. V porovnaní s vlaňajším januárom vzrástol aj počet letov do Manchestru a Ríma.



Spomedzi pravidelných letov využilo najviac cestujúcich linky z Bratislavy do Londýna, Manchestru, Ríma - Ciampino, Solúna a Skopje. V januári sa uskutočnilo na bratislavskom letisku celkovo 1482 letov.