Bratislavské letisko v júli pokorilo rekord prepravených cestujúcich
Najviac cestujúcich v júli odlietalo do tureckej Antalye, nasledovali pravidelné linky do Londýna či lety do Burgasu, Larnaky alebo egyptskej Hurgady.
Bratislava 11. augusta (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v júli odbavilo najväčší počet cestujúcich za jeden mesiac vo svojej histórii. Na príletoch a odletoch letisko v prvý prázdninový mesiac odbavilo 358.898 cestujúcich. V pondelok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
„Počas tohtoročného júla sa nám podarilo prelomiť magickú mesačnú hranicu 350.000 cestujúcich, ktorá nebola doposiaľ nikdy na letisku prekonaná. Ohromujúcich takmer 359.000 odbavených cestujúcich za jediný mesiac je absolútnym mesačným letiskovým rekordom. Historicky rekordné počty cestujúcich sme pritom odbavili aj v máji, aj júni, no v júli padol absolútne najvyšší počet, aký letisko doposiaľ nikdy nezaznamenalo,“ spresnil generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.
Doplnil, že najviac cestujúcich v júli odlietalo do tureckej Antalye, nasledovali pravidelné linky do Londýna či lety do Burgasu, Larnaky alebo egyptskej Hurgady. Počas mesiaca sa na letisku uskutočnilo 3391 letov. Medziročne o 50 % vzrástla aj letecká preprava nákladu, a to na 1568 ton prepraveného carga.
Doteraz najvyšší mesačný počet cestujúcich letisko vybavilo v období pred pandémiou koronavírusu, a to v júli 2018. Vtedy na odletoch a príletoch letisko odbavilo 349.720 pasažierov.
Od januára do konca júla tohto roka bratislavské letisko odbavilo celkovo 1.234.087 cestujúcich. To je o 16 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Za sedem mesiacov tohto roka sa na letisku uskutočnilo 16.290 vzletov a pristátí. Preprava carga v porovnaní s vlaňajškom narástla o 65 % na prepravených 10.729 ton.
