< sekcia Ekonomika
Bratislavské letisko v júni vybavilo 510.152 cestujúcich
Po prvý raz v celej svojej histórii prekonalo hranicu pol milióna odbavených cestujúcich v jedinom mesiaci.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - V júni 2026 zaznamenalo Letisko M. R. Štefánika dôležitý míľnik. Po prvý raz v celej svojej histórii prekonalo hranicu pol milióna odbavených cestujúcich v jedinom mesiaci. Počas júna vybavilo letisko spolu 510.152 cestujúcich na všetkých odletoch a príletoch, o 81 % viac cestujúcich ako vlani v júni, keď odbavilo v rovnakom mesiaci 281.000 osôb. Informovala o tom Veronika Demovičová, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS).
„Nielenže v samotnom júni sme po prvý raz odbavili viac ako 510.000 cestujúcich, počty nad pol milióna pasažierov očakávame na letisku aj v júli či auguste. Navyše, už 3. júla sme odbavili jubilejného dvojmiliónteho cestujúceho, čo naznačuje, že v tomto roku dosiahneme na bratislavskom letisku absolútny historický rekord - viac ako štyri milióny odbavených cestujúcich,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BTS Dušan Novota.
„Vďaka každomesačnému trojcifernému percentuálnemu rastu cestujúcich je letisko Bratislava aktuálne letiskom s najväčším rastom v Európe v kategórii stredne veľkých letísk podľa štatistík medzinárodného združenia letísk ACI Europe,“ dodal Novota.
V prvom polroku vybavila letisková spoločnosť spolu 1.948.630 cestujúcich, v medziročnom porovnaní o 123 % viac. Od začiatku januára do konca júna sa tak počet cestujúcich priblížil k dvojmilióntej hranici, ktorá bola prekonaná už 3. júla. Vlani pritom letisko za celý rok 2025 odbavilo historicky najvyšší počet cestujúcich - 2,4 milióna, tento rok dvojmilióntu hranicu dosiahlo už na prelome polroka.
Počas júna sa na letisku v Bratislave vykonalo 4534 odletov a príletov, o 32 % viac ako vlani v júni, od začiatku roka do konca júna to bolo spolu už 18.627 letov (+44 %).
Medzi najvyužívanejšími destináciami dominovali v prvom polroku Londýn, Barcelona, Rím, Košice a Malaga, v samotnom júni sa na prvé miesto vďaka charterovým aj pravidelným letom dostala turecká Antalya.
„Nielenže v samotnom júni sme po prvý raz odbavili viac ako 510.000 cestujúcich, počty nad pol milióna pasažierov očakávame na letisku aj v júli či auguste. Navyše, už 3. júla sme odbavili jubilejného dvojmiliónteho cestujúceho, čo naznačuje, že v tomto roku dosiahneme na bratislavskom letisku absolútny historický rekord - viac ako štyri milióny odbavených cestujúcich,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BTS Dušan Novota.
„Vďaka každomesačnému trojcifernému percentuálnemu rastu cestujúcich je letisko Bratislava aktuálne letiskom s najväčším rastom v Európe v kategórii stredne veľkých letísk podľa štatistík medzinárodného združenia letísk ACI Europe,“ dodal Novota.
V prvom polroku vybavila letisková spoločnosť spolu 1.948.630 cestujúcich, v medziročnom porovnaní o 123 % viac. Od začiatku januára do konca júna sa tak počet cestujúcich priblížil k dvojmilióntej hranici, ktorá bola prekonaná už 3. júla. Vlani pritom letisko za celý rok 2025 odbavilo historicky najvyšší počet cestujúcich - 2,4 milióna, tento rok dvojmilióntu hranicu dosiahlo už na prelome polroka.
Počas júna sa na letisku v Bratislave vykonalo 4534 odletov a príletov, o 32 % viac ako vlani v júni, od začiatku roka do konca júna to bolo spolu už 18.627 letov (+44 %).
Medzi najvyužívanejšími destináciami dominovali v prvom polroku Londýn, Barcelona, Rím, Košice a Malaga, v samotnom júni sa na prvé miesto vďaka charterovým aj pravidelným letom dostala turecká Antalya.