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Bratislavské letisko v máji vybavilo rekordný počet cestujúcich
Najvyužívanejšie lety na letisku v Bratislave ostali v máji nemenné.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Prevádzkové výsledky Letiska M. R. Štefánika v Bratislave rastú trojciferným tempom každý mesiac od začiatku roka. V máji dosiahlo letisko opäť historický rekord, a to 398.639 cestujúcich odbavených na príletoch a odletoch, čo je najvyšší počet odbavených cestujúcich za jediný mesiac od vzniku letiska a zároveň rast o 131 % v porovnaní s májom 2025. V piatok o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
„Vďaka každomesačnému trojcifernému percentuálnemu rastu je Letisko Bratislava v súčasnosti letiskom s najvyšším rastom medzi letiskami v Európe v kategórii stredne veľkých letísk. Za enormný úspech aktuálne vďačíme najmä rastu pravidelných leteckých spojení po otvorení základne dopravcu Wizz Air v Bratislave či zvýšeniu frekvencií letov u ďalších dopravcov,“ spresnil generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.
Počet cestujúcich na bratislavskom letisku rástol v medziročnom porovnaní trojciferným rastom už od januára, a to o 127 %, vo februári pribudlo 151 %, v marci až 163 % a v apríli 145 % cestujúcich. Od začiatku roka do konca mája už letisko odbavilo celkovo 1,438 milióna cestujúcich, čo je medziročný nárast o 142 %. Počet cestujúcich na letiskách v Európe pritom po konflikte na Blízkom východe stagnuje a podľa štatistík Medzinárodného združenia letísk ACI Europe dokonca prvý raz od pandémie COVID-19 dosiahol negatívne čísla, keď letiská v Európe zaznamenali v apríli priemerný pokles o 0,7 percenta.
Najvyužívanejšie lety na letisku v Bratislave ostali v máji nemenné. Najviac cestujúcich odlietalo či prilietalo do/z destinácií Londýn, Rím, Barcelona, Košice, Malaga a Varšava. V máji sa uskutočnilo na letisku 3797 letov, od začiatku roka už 14.093 letov.
„Vďaka každomesačnému trojcifernému percentuálnemu rastu je Letisko Bratislava v súčasnosti letiskom s najvyšším rastom medzi letiskami v Európe v kategórii stredne veľkých letísk. Za enormný úspech aktuálne vďačíme najmä rastu pravidelných leteckých spojení po otvorení základne dopravcu Wizz Air v Bratislave či zvýšeniu frekvencií letov u ďalších dopravcov,“ spresnil generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.
Počet cestujúcich na bratislavskom letisku rástol v medziročnom porovnaní trojciferným rastom už od januára, a to o 127 %, vo februári pribudlo 151 %, v marci až 163 % a v apríli 145 % cestujúcich. Od začiatku roka do konca mája už letisko odbavilo celkovo 1,438 milióna cestujúcich, čo je medziročný nárast o 142 %. Počet cestujúcich na letiskách v Európe pritom po konflikte na Blízkom východe stagnuje a podľa štatistík Medzinárodného združenia letísk ACI Europe dokonca prvý raz od pandémie COVID-19 dosiahol negatívne čísla, keď letiská v Európe zaznamenali v apríli priemerný pokles o 0,7 percenta.
Najvyužívanejšie lety na letisku v Bratislave ostali v máji nemenné. Najviac cestujúcich odlietalo či prilietalo do/z destinácií Londýn, Rím, Barcelona, Košice, Malaga a Varšava. V máji sa uskutočnilo na letisku 3797 letov, od začiatku roka už 14.093 letov.