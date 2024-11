Bratislavské letisko v októbri vybavilo vyše 133.000 cestujúcich

Bratislava 11. novembra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v októbri vybavilo na odletoch a príletoch vyše 133.000 cestujúcich. Najčastejšie sa lietalo z Bratislavy do Londýna, Milána, Hurgady, na Maltu a do Dublinu. V pondelok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



"Od začiatku januára do konca októbra odbavilo Letisko M. R. Štefánika na príletoch a odletoch 1.737.711 cestujúcich, o 6 percent viac ako v rovnakom období vlani. V samotnom októbri prešlo letiskom spolu 133.422 odlietajúcich a prilietajúcich cestujúcich," priblížil generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.



Bratislavské letisko v porovnaní s vlaňajším októbrom previezlo o 3 % viac cestujúcich. Počas minulého mesiaca sa na letisku uskutočnilo 2260 vzletov a pristátí, čo je o 9 % viac ako vlani. Od januára do konca októbra 2024 letisko vybavilo 24.655 odletov a príletov, v medziročnom porovnaní je to o 6 % viac.