Bratislavské letisko v prvom polroku vybavilo pol milióna cestujúcich

Bratislava 18. júla (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v 1. polroku 2022 spolu na prílete a odlete 496.977 cestujúcich. Je to viac ako za celý rok 2021. V júni pritom bolo odbavených spolu na prílete a odlete 170.783 pasažierov, čo je najviac od októbra 2019. Informovala o tom PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová.



Miera obnovy počtu cestujúcich z roku 2019 dosiahla za jún rekord, a to 72 %, pričom máj bol na úrovni 60 %. "Týmto výsledkom sa tešíme, je za tým však tvrdá práca a ohromné množstvo prípravy a koordinácie zamestnancov, vzhľadom na celkovú náročnú situáciu v cestovnom ruchu," skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi. Od začiatku januára do konca júna sa zároveň uskutočnilo na letisku 11.266 vzletov a pristátí, pričom v samotnom júni to bolo 2705 letov.



Medzi najpopulárnejšie destinácie sa v júni zaradila Antalya v Turecku, druhé miesto si drží Londýn a tretie obsadila Hurghada. Z pohľadu pravidelnej dopravy v júni smerovali pasažieri do destinácií Londýn, Miláno a tretie miesto patrilo Sofii. Tá sa tak zaradila pred Dublin. V charterovej doprave v júni výrazne dominovala Antalya. Najviac cestujúcich bolo v júni vybavených leteckým dopravcom Ryanair, Smartwings a Wizz Air.



Letisko M. R. Štefánika očakáva aj naďalej podobné čísla počas tohtoročnej letnej sezóny. Vzhľadom na súčasnú náročnú situáciu na viacerých európskych letiskách však prosí cestujúcich o trpezlivosť v čase vysokej dopravnej špičky, napríklad pri odbavovacom procese pred odletom, pri prílete a odlete viacerých letov a najmä pri meškaní lietadiel smerom zo zahraničia.