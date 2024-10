Bratislavské letisko v septembri využilo 223.600 cestujúcich

Bratislava 11. októbra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v septembri využilo 223.600 cestujúcich. Je to o dve percentá viac ako v septembri 2023. Za deväť mesiacov tohto roka bratislavské letisko odbavilo na príletoch a odletoch spolu vyše 1,6 milióna cestujúcich, čo je o sedem percent viac ako vlani. V piatok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



"Najviac cestujúcich letelo z Bratislavy v septembri do tureckej Antalye, ale tiež do Londýna, Milána-Bergama, do egyptskej Hurgady či Larnaky na Cypre," priblížil generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.



V septembri sa na bratislavskom letisku uskutočnilo 2979 letov. Od začiatku tohto roka do konca septembra letisko vybavilo 21.299 odletov a príletov, čo je o päť percent viac ako v rovnakom období minulého roka.