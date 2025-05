Bratislavské letisko vlani hospodárilo so ziskom takmer 2,5 mil. eur

Bratislava 14. mája (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave skončilo vlaňajší rok v zisku takmer 2,5 milióna eur. S kladným hospodárskym výsledkom skončilo letisko prvýkrát od roku 2008. V stredu o tom priamo na bratislavskom letisku spoločne informovali minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.



„Chceli by sme informovať verejnosť a vyzdvihnúť niečo, čo sa podarilo bratislavskému letisku po dlhom čase, a síce po 16 rokoch sa ukazuje, že rok 2024 uzavreli v zisku. Ten zisk je vo výške 2,5 milióna eur,“ zhodnotil minister, podľa ktorého je to veľmi pekný výsledok.



Podľa riaditeľa letiska Novotu ide o výnimočný hospodársky výsledok, keďže uplynulé roky letisková spoločnosť vykazovala straty, najmä z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov a nákladových úrokov.



Na priaznivých výsledkoch vlaňajšieho hospodárenia sa podľa Novotu odrazila aj cargo preprava. „Podarilo sa nám v podstate vytvoriť podmienky pre veľkého hráča v cargo preprave, ktorý už na bratislavskom letisku sídlil. Minulý rok sa nám podarilo zabezpečiť, že zmenil typ lietadla na väčšiu kategóriu, čomu sme v podstate minulý rok prispôsobili aj naše plány, či už, ako už dobre viete, aj leteckými spojeniami s Vietnamom, Dominikánskou republikou alebo Kubou, čo vlastne bolo účelom toho zvýšiť kapacitu letiska pre lietadlá kategórie E. To sú tie širokotrupové a rozšíriť vlastne tú letnú sezónu, ktorá bežne bývala na bratislavskom letisku silná, aj na viac mesiacov,“ doplnil.



Letisku vlani vzrástli výnosy z leteckej činnosti, ale aj z neleteckých činností. K pozitívnemu hospodárskemu výsledku prispeli aj nižšie náklady na energie či zníženie prevádzkových nákladov. Prevádzkový výsledok hospodárenia letiska pred odpismi (EBITDA) v medziročnom porovnaní vzrástol o 108 % na úroveň 13,635 milióna eur. Prevádzkový výsledok hospodárenia (EBIT) medziročne vzrástol na úroveň 6,045 milióna eur.



Bratislavské letisko vlani odbavilo vyše 1,9 milióna cestujúcich, čo je o 7 % viac ako v roku 2023. Počet pohybov lietadiel sa zvýšil vlani na viac ako 28.000, čo je o 6 % viac ako v roku 2023.