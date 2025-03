Bratislavské letisko vo februári vybavilo 84.774 cestujúcich

Bratislava 11. marca (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vo februári odbavilo na príletoch a odletoch spolu 84.774 cestujúcich. Oproti vlaňajšiemu februáru ide o nárast o 19 %. Medzi najvyužívanejšie letecké linky sa dostalo aj spojenie do tureckého Istanbulu, ktoré bolo spustené vlani. V utorok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



"Tri frekvencie letov týždenne a možnosti prestupných letov v tureckom Istanbule do ďalších destinácií, akými sú Kirgizsko, Kazachstan, Gruzínsko, Kuvajt či destinácie vo vnútrozemí Turecka, napríklad Ankara, Izmir, Kayseri a iné, zabezpečili, že nová letecká linka do Istanbulu sa dostala za krátky čas medzi najvyužívanejšie letecké linky s odletom z Bratislavy, čo nás veľmi teší," priblížil generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.



Spomedzi pravidelných letov vo februári využívali cestujúci najviac letecké linky z Bratislavy do Londýna, Manchesteru, Ríma-Ciampino, Solúna a do Istanbulu.



Minulý mesiac sa na bratislavskom letisku uskutočnilo 1597 letov, čo je o 4 % viac ako počas minuloročného februára. Spolu za január a február tohto roka vybavilo letisko vyše 170.000 cestujúcich, čo je o 15 % viac ako v rovnakom období minulého roka.