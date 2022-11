Bratislavské letisko za prvé mesiace vybavilo 1,27 mil. pasažierov

Bratislava 15. novembra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika vybavilo za prvých desať mesiacov tohto roku spolu na prílete a odlete 1.268.859 pasažierov. Miera obnovy počtu cestujúcich z roku 2019 zároveň dosiahla za október 61 %, pričom v septembri to bolo 67 %. TASR o tom informovala PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová.



Od začiatku januára do konca októbra sa podľa Hauswaldovej uskutočnilo na letisku 21.666 vzletov a pristátí. V samotnom októbri to bolo 1925 letov.



Medzi októbrové najpopulárnejšie destinácie v rámci pravidelnej dopravy sa zaradil Londýn, Miláno a tretie miesto obsadil Dublin. Najviac cestujúcich bolo podľa Hauswaldovej v októbri vybavených leteckým dopravcom Ryanair, Wizz Air a Smartwings.



V októbri sa zároveň skončilo obdobie letných dovolenkových charterových letov a koncom mesiaca prešlo letisko z letného na zimný letový poriadok. Ten bude platiť do 25. marca 2023. Počas zimy budú pravidelné lety ponúkať prepravcovia Ryanair, Smartwings, Wizz Air a Air Cairo.



Cez zimu sa podľa Hauswaldovej pravidelne lieta do destinácií, ako sú Dubaj, Rím a Miláno. Medzi destináciami je aj Dalaman v Turecku, Hurghada v Egypte, Lanzarote na Kanárskych ostrovoch alebo Malta. Naďalej sa lieta do destinácií, akými sú Skopje, Sofia a Solún. "Medzi severnejšími destináciami je nový Edinburgh a tradične Londýn, Dublin, Manchester a Leeds. Pravidelne sa tiež lieta do Bruselu, Kodane a Eindhovenu v Holandsku," dodala Hauswaldová. Počas zimy sú zároveň plánované aj série charterových dovolenkových letov do exotických destinácií, ako sú Omán, Zanzibar či Kapverdské ostrovy.