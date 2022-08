Bratislavské letisko vybavilo v júli 256.447 cestujúcich

Bratislava 18. augusta (TASR) - Bratislavské Letisko M. R. Štefánika (BTS) vybavilo za prvých sedem mesiacov roku 2022 spolu na prílete a odlete 753.424 cestujúcich. V mesiaci júl sa tak podarilo prekonať hranicu trištvrte milióna pasažierov. Spolu na prílete a odlete bolo odbavených za júl 256.447 pasažierov, čo je najviac od októbra 2019. Informovala o tom PR špecialista letiska Veronika Hauswaldová.



"Po posledných predchádzajúcich dvoch rokoch, ktoré boli pre letisko kritické, je to pre nás nesmierna satisfakcia. Napriek tomu, že trh stále ovplyvňuje čiastočná neistota a pokles prevádzky oproti minulým rokom, veríme, že si priazeň cestujúcich udržíme aj naďalej," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi.



Od začiatku januára do konca júla sa podľa Hauswaldovej uskutočnilo na Letisku M. R. Štefánika 14.244 vzletov a pristátí, pričom v samotnom júli to bolo 2978 letov.



Spresnila, že medzi najpopulárnejšie destinácie sa v júli zaradila opäť turecká Antalya, druhé miesto obsadil bulharský Burgas a tretie miesto patrí egyptskej Hurghade.



Pokiaľ ide o pravidelnú dopravu, v júli smerovali pasažieri do destinácií Londýn, Miláno a tretie miesto obsadil Burgas. V charterovej doprave naďalej výrazne dominovala turecká Antalya. Najviac cestujúcich bolo v júli vybavených leteckým dopravcom Ryanair, Smartwings a Air Explore.



Hauswaldová dodala, že podľa medzinárodného združenia európskych letísk Airport Council International patrí Slovensko medzi popredné krajiny EÚ, kde bol najprudší nárast počtu cestujúcich na letiskách za prvý polrok 2022. Ako uvádza Airport Council International Europe, po Írsku, Veľkej Británii nasleduje Slovensko, kde nárast pasažierov za prvé mesiace vyskočil až o 841 % v porovnaní s rokom 2021.