Bratislavské letisko vybavilo v júni 32.330 cestujúcich

Bratislava 23. júla (TASR) – Bratislavské letisko vybavilo v júni na príletoch a odletoch spolu 32.330 cestujúcich. V prechádzajúcom roku, ktorý bol výrazne poznačený pandémiou, bolo počas júna vybavených iba 2176 osôb. Informoval o tom Matúš Hrabovský, hovorca Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS).



Spresnil, že letisko vybavilo počas júna spolu 2035 letov a 1797 ton leteckého nákladu. Nárast počtu letov evidovalo letisko v medzinárodnej pravidelnej i nepravidelnej doprave, ako aj pri letoch všeobecného letectva. Najviac cestujúcich prepravili letecké spoločnosti Ryanair, Smartwings a Air Explore, najpopulárnejšími destináciami boli Rodos, Malorka a Londýn.



V ponuke boli podľa neho pravidelné lety do Alghera, Birminghamu, Burgasu, Dublinu, Edinburghu, Hurghady, Kyjeva, Londýna, Malagy, Manchestru, Pafosu, Ríma, Štokholmu a na ostrovy Korfu a Malorka. Cestujúci mohli využiť aj charterové lety cestovných kancelárií do približne 20 rôznych destinácií. Novinkou letnej sezóny 2021 sú lety na chorvátsky ostrov Brač.



V súčasnosti je podľa Hrabovského už na bratislavskom letisku obnovená väčšina pravidelných liniek, aj keď s nižšou frekvenciou oproti rokom pred pandémiou. Spustenie ďalších liniek bude závisieť najmä od vývoja epidemickej situácie a opatrení obmedzujúcich vstup do jednotlivých krajín.



Dodal, že aj počas júna sa na letisku vyskytli prípady, keď cestujúcim nemohol byť umožnený odlet z dôvodu nesplnenia niektorej z podmienok danej destinácie (negatívne COVID testy, potvrdenia o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, registrácia pred odletom a pod). Cestujúcich preto letisko prosí, aby sa pred cestou dôkladne pripravili a mali všetky dokumenty k dispozícii.