Bratislavské letisko vybavilo v prvom štvrťroku 137.527 cestujúcich

Bratislava 13. apríla (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo od začiatku januára do konca marca tohto roka spolu 137.527 cestujúcich na prílete aj odlete. Vlani v rovnakom období z dôvodu obmedzení letov počas koronakrízy pritom prešlo letiskom len 15.157 prilietajúcich a odlietajúcich pasažierov. Najviac cestujúcich smerovalo v prvom štvrťroku letecky z Bratislavy do Londýna, Dublinu či Milána a z nich do Bratislavy. TASR o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.



"Hoci sme v prvom štvrťroku roka zaznamenali nárast počtu odbavených cestujúcich o 907 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, oproti obdobiu spred pandémie nového koronavírusu v roku 2019 dosahuje počet pasažierov len necelú polovicu," zhodnotil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Keketi.



Skonštatoval, že už vo februári z hľadiska počtu cestujúcich letisko prekonalo celý minuloročný prvý polrok, ale prevádzkový výsledok zároveň ovplyvnilo zrušenie plánovaných letov na Ukrajinu. "Pozitívom je však stúpajúci trend vybavených cestujúcich každý mesiac v tomto roku aj silnejšia letná sezóna, ktorú z hľadiska naplánovaných letov do dovolenkových letovísk očakávame," dodal Keketi.



Počas prvých troch mesiacov roka sa uskutočnilo na bratislavskom letisku spolu 4476 letov, pričom vlani to bolo v rovnakom období 2553 vzletov a pristátí lietadiel. Zároveň bolo v prvom štvrťroku vybavených 4901 ton leteckého nákladu.



V marci sa podľa hovorkyne uskutočnilo na letisku v Bratislave spolu 1996 letov, ktoré prepravili 58.995 cestujúcich. Vlani v marci prešlo letiskom len 3777 pasažierov na prílete a odlete a zrealizovalo sa 974 odletov a príletov, čiže pohybov lietadiel.