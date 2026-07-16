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Bratislavské letisko: Za meškania letov nikdy nezodpovedá letisko
Zamestnanci letiska ako handlingový partner vtedy zmluvne zastupujú leteckú spoločnosť, ktorá nemá na letisku svoje zastúpenie.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Za omeškania letov ani kompenzácie cestujúcich nikdy nezodpovedá letisko, vždy je to vec leteckého dopravcu. Pre TASR to v súvislosti s meškaniami v leteckej doprave a nárokmi cestujúcich na odškodnenie povedala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová.
„Letisko sa len riadi pokynmi leteckej spoločnosti. Ak je let omeškaný, čakáme na pokyny od leteckej spoločnosti, keď nám e-mailom príde od nej informácia, že povoľujú, schvaľujú rozdanie poukážok na občerstvenie pre cestujúcich,“ uviedla hovorkyňa.
Zamestnanci letiska ako handlingový partner vtedy zmluvne zastupujú leteckú spoločnosť, ktorá nemá na letisku svoje zastúpenie. „Len fyzicky vykonáme odovzdanie voucherov, spravidla sú to poukážky na päť eur na občerstvenie. Cestujúci si môžu na letisku kúpiť pitnú vodu, nápoje alebo nejaké občerstvenie, informujeme cestujúcich prostredníctvom letiskového rozhlasu, na informačných tabuliach,“ priblížila úlohu letiska Demovičová.
Podmienkou sú informácie od leteckej spoločnosti, aké dlhé bude meškanie alebo aký bude ďalší postup. „Niekedy aj to veľmi dlho trvá. Cestujúci sa sťažujú na to, že nemajú žiadne informácie, ale my sami tie informácie ešte od leteckej spoločnosti nemáme. Tá v období omeškania hľadá alternatívy, čo môže spraviť, či má niekde alternatívne lietadlo, ktoré môže pre cestujúcich poskytnúť dopravu do Bratislavy z inej destinácie,“ vysvetlila hovorkyňa letiska.
Dopravca tiež zvažuje poslanie lietadla alebo cestujúcich vybaví iným letom a medzitým priletí lietadlo alebo zabezpečí pre cestujúcich hotelové ubytovanie. „Alebo nás letecká spoločnosť požiada, povedzme, o zabezpečenie autobusov pre cestujúcich, ktorých potom dopraví do ďalšej destinácie autobusmi. Sme ako letisko len vykonávateľom pokynov od leteckej spoločnosti, čiže nemáme úlohu zabezpečovať nič, len to, čo nám letecká spoločnosť nakáže,“ dodala Demovičová.
Štvrtkový ranný let nízkonákladovej spoločnosti Wizz Air na pravidelnej vnútroštátnej linke z Bratislavy do Košíc sa oneskoril o takmer dve hodiny. Lietadlo s plánovaným odletom o 6.00 h z bratislavského letiska podľa údajov na jeho webe vzlietlo o 7.50 h. Následne aj spätný prílet do hlavného mesta namiesto plánovaných 8.25 h meškal zhruba 1,5 hodiny.
Wizz Air pre TASR potvrdil, že uvedený ranný let z Bratislavy do Košíc bol oneskorený z technických dôvodov. „V súlade s prísnymi bezpečnostnými protokolmi spoločnosti Wizz Air bolo lietadlo nahradené záložným lietadlom. Z dôvodu tohto meškania bol oneskorený aj spiatočný let z Košíc do Bratislavy. Bezpečnosť posádky, cestujúcich a lietadla zostáva najvyššou prioritou,“ doplnil dopravca. Popoludňajší spoj z Bratislavy do Košíc oproti plánovanému času 16.20 h už odletel o desať minút skôr.
Chartrový let spoločnosti Smartwings z Bratislavy na španielsky ostrov Ibiza s odletom o 12.45 h sa oneskoril približne o 100 minút.
„Letisko sa len riadi pokynmi leteckej spoločnosti. Ak je let omeškaný, čakáme na pokyny od leteckej spoločnosti, keď nám e-mailom príde od nej informácia, že povoľujú, schvaľujú rozdanie poukážok na občerstvenie pre cestujúcich,“ uviedla hovorkyňa.
Zamestnanci letiska ako handlingový partner vtedy zmluvne zastupujú leteckú spoločnosť, ktorá nemá na letisku svoje zastúpenie. „Len fyzicky vykonáme odovzdanie voucherov, spravidla sú to poukážky na päť eur na občerstvenie. Cestujúci si môžu na letisku kúpiť pitnú vodu, nápoje alebo nejaké občerstvenie, informujeme cestujúcich prostredníctvom letiskového rozhlasu, na informačných tabuliach,“ priblížila úlohu letiska Demovičová.
Podmienkou sú informácie od leteckej spoločnosti, aké dlhé bude meškanie alebo aký bude ďalší postup. „Niekedy aj to veľmi dlho trvá. Cestujúci sa sťažujú na to, že nemajú žiadne informácie, ale my sami tie informácie ešte od leteckej spoločnosti nemáme. Tá v období omeškania hľadá alternatívy, čo môže spraviť, či má niekde alternatívne lietadlo, ktoré môže pre cestujúcich poskytnúť dopravu do Bratislavy z inej destinácie,“ vysvetlila hovorkyňa letiska.
Dopravca tiež zvažuje poslanie lietadla alebo cestujúcich vybaví iným letom a medzitým priletí lietadlo alebo zabezpečí pre cestujúcich hotelové ubytovanie. „Alebo nás letecká spoločnosť požiada, povedzme, o zabezpečenie autobusov pre cestujúcich, ktorých potom dopraví do ďalšej destinácie autobusmi. Sme ako letisko len vykonávateľom pokynov od leteckej spoločnosti, čiže nemáme úlohu zabezpečovať nič, len to, čo nám letecká spoločnosť nakáže,“ dodala Demovičová.
Štvrtkový ranný let nízkonákladovej spoločnosti Wizz Air na pravidelnej vnútroštátnej linke z Bratislavy do Košíc sa oneskoril o takmer dve hodiny. Lietadlo s plánovaným odletom o 6.00 h z bratislavského letiska podľa údajov na jeho webe vzlietlo o 7.50 h. Následne aj spätný prílet do hlavného mesta namiesto plánovaných 8.25 h meškal zhruba 1,5 hodiny.
Wizz Air pre TASR potvrdil, že uvedený ranný let z Bratislavy do Košíc bol oneskorený z technických dôvodov. „V súlade s prísnymi bezpečnostnými protokolmi spoločnosti Wizz Air bolo lietadlo nahradené záložným lietadlom. Z dôvodu tohto meškania bol oneskorený aj spiatočný let z Košíc do Bratislavy. Bezpečnosť posádky, cestujúcich a lietadla zostáva najvyššou prioritou,“ doplnil dopravca. Popoludňajší spoj z Bratislavy do Košíc oproti plánovanému času 16.20 h už odletel o desať minút skôr.
Chartrový let spoločnosti Smartwings z Bratislavy na španielsky ostrov Ibiza s odletom o 12.45 h sa oneskoril približne o 100 minút.