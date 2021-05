Bratislavské letisko za rok 2020 predbežne vykáže stratu 14 mil. eur

Bratislava 16. mája (TASR) – Letisko M. R. Štefánika podľa predbežných hospodárskych výsledkov vykáže za minulý rok stratu vo výške približne 14 miliónov eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Letisková spoločnosť presné finančné výsledky zverejní po auditovaní a schválení akcionárom.



Príjmy letiskovej spoločnosti plynú z leteckej činnosti, čo zahŕňa pristávacie, parkovacie poplatky či poplatky za odlietavajúcich cestujúcich. Príjmy má aj z neleteckej činnosti, týkajú sa prenájmu parkoviska, ale aj obchodných prevádzok. Vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila prevádzku letov, boli podľa hovorkyne príjmy z leteckej činnosti nižšie o 71 % a z neleteckej činnosti o 38 % v porovnaní s rokom 2019. Medzi najväčšie príjmy zároveň patrili aj prevádzkové a investičné dotácie.



"Letisková spoločnosť reagovala na výzvu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a rezortu predložila žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve. Výška príspevku bude známa po jeho poskytnutí rezortom dopravy," priblížila Ševčíková pre TASR. Zároveň sa letisko plánuje uchádzať o príspevok v rámci projektu Prvá pomoc na podporu udržania zamestnanosti, chce tiež reagovať na ďalšie výzvy o príspevky v civilnom letectve, a to až do doby poskytovania týchto príspevkov.



Vedenie letiska predpokladá, že v tomto roku sa podarí stratu spoločnosti znížiť. Hovorkyňa však poukázala na to, že hospodárske predikcie sa menia, keďže letovú prevádzku každý mesiac naďalej ovplyvňujú epidemické obmedzenia, čo vedie dopravcov k zmenám v naplánovaných letoch. "Na hospodárenie bude mať vplyv aj letecká prevádzka počas letnej dovolenkovej sezóny, ktorú je v týchto dňoch vzhľadom na meniacu sa situáciu v jednotlivých krajinách ťažké odhadnúť. Vplyv na hospodársky výsledok bude mať aj výška čerpanej hospodárskej pomoci, ktorej poskytnutá výška aktuálne nie je ešte známa," dodala.



V súvislosti s výmenou vo vedení letiska Ševčíková uviedla, že aj počas personálnych zmien v predstavenstve vedenie letiskovej spoločnosti kontinuálne pracuje na konsolidovaní hospodárskych výsledkov letiska, zefektívnení prevádzky letiska, rozvoji leteckého a neleteckého obchodu či organizačných zefektívneniach.