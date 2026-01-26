< sekcia Ekonomika
Bratislavské letisko začalo súťaž na vybudovanie nástupného mosta
Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vyhlásilo súťaž na vybudovanie nástupného mosta do lietadiel za predpokladanú cenu necelých 767.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Prvá časť zákazky s odhadovanými nákladmi 253.570 eur bez DPH zahŕňa dodávku a montáž predmostia - pevnej časti nástupného mosta v podobe oceľovej priehradovej konštrukcie dĺžky 26 metrov. Súčasťou tejto časti je dodanie podláh, zastrešenia, ako aj stenového opláštenia pomocou ľahkých sendvičových presklených konštrukcií v zhodnom type jestvujúcej budovy či osvetlenia chodby.
Druhá časť zákazky za vyše 513.000 eur bez DPH zahŕňa dodávku a montáž samotného teleskopického nástupného mosta podľa projektovej dokumentácie. Letisko požaduje presklené steny pohyblivej časti nástupného mosta z bezpečnostného termo skla pre stojisko číslo 4 vrátane dodania sprievodnej technickej dokumentácie.
Lehota na otváranie ponúk je 24. februára, pri ich vyhodnotení bude mať navrhnutá cena váhu 85 percent a lehota dodania 15 percent.
