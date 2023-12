Bratislavské Nové Mesto bude v 2024 hospodáriť s vyše 35,8 mil. eur

Bratislava 22. decembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto bude budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 35,8 milióna eur. Rozhodli o tom tento týždeň miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2024. Samospráva ubezpečuje, že zníženie financií sa výrazne neodzrkadlí na službách pre občanov či investičných aktivitách. Zabezpečené je aj štandardné fungovanie organizácií.



"Rozpočet môžeme považovať síce ako bod nula, ale ako dôležitý míľnik v ďalšom rozvoji mestskej časti. Je dôležité, že sme napriek ťažkej inflačnej kríze a záväzkom voči štátu dokázali stabilizovať rozpočet mestskej časti," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka s tým, že k vyrovnanému rozpočtu prispela optimalizácia procesov na úrade i podriadených organizáciách mestskej časti.



Výdavky mestskej časti budú zohľadňovať rast cien spojený so spotrebou energií a legislatívnymi úpravami v oblasti miezd. Časť výdavkov bude pridelená na opravy, údržbu miestnych ciest, chodníkov, schodísk, vpustov a cyklocesty. V rámci cestnej dopravy sú zahrnuté napríklad aj náklady spojené s parkovacou politikou.



Najväčšia časť financií pôjde na miestne komunikácie, bývanie a občiansku vybavenosť, investičné akcie a rozvoj mestských rozpočtových organizácií. V oblasti vzdelávania sú plánované investície do vybavenia škôl a odizolovanie pivničných priestorov na materských školách. Mestská časť vyčlenila tiež financie na rozvoj areálu Kuchajdy, ktorý bol dlho zanedbávaný.



Mestská knižnica by mala mať alokovaných 450.000 eur, Stredisko kultúry Vajnorská plánuje hospodáriť so sumou 527.990 eur. Financie budú využité na podporu kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Mestská časť bude aj naďalej poskytovať sociálne a verejnoprospešné služby či podporovať kultúrne a športové aktivity.