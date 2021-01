Bratislavské Staré Mesto nájomcu Staromestskej galérie opäť nevybralo

Bratislava 6. januára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto ani na ďalší pokus nenašlo nájomcu priestorov Staromestskej galérie v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici. Verejná obchodná súťaž (VOS), ktorú mestská časť vyhlásila koncom minulého roka, nevygenerovala víťaza, s ktorým by mohla podpísať nájomnú zmluvu. Vyplýva to z výsledkov súťaže, ktoré mestská časť zverejnila na svojej webovej stránke.



"Najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v obchodnej verejnej súťaži nebol daný z dôvodu, že ani jeden súťažný návrh nesplnil podmienky pre postúpenie do druhého kola obchodnej verejnej súťaže pre nedostatočné bodové hodnotenie v prvom kole súťaže," konštatuje mestská časť.



Účelom nájmu bolo zriadenie galérie umenia, ktorá bude zahŕňať viaceré činnosti, respektíve spĺňať viaceré požadované kritériá. Figurovala medzi nimi výstavná činnosť, sprievodné programy k výstavám, ako komentované prehliadky, krsty katalógov či diskusie a iné akcie naviazané na aktuálne výstavy, ako aj rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity. Minimálne nájomné bolo stanovené na tri eurá za meter štvorcový na mesiac.



"Máme záujem, aby bol vysúťažený prvotriedny galerijný priestor, ktorý bude reprezentatívny pre hlavné mesto i mestskú časť," uviedla vlani v novembri pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Podmienky, ktoré boli nastavené, vzhľadom na "excelentnosť" tohto priestoru, boli podľa nej mimoriadne priaznivé tomu, aby kultúra nebola zaťažená len zháňaním prostriedkov, ale aby sa mohla sústrediť na svoju činnosť. Malo ísť tak o príspevok samosprávy oblasti kultúry značne poznačenej pandémiou nového koronavírusu.



Mestská časť už v minulosti nájomcu priestorov hľadala. Do súťaže sa vtedy prihlásili traja záujemcovia, nesplnili však súťažné podmienky.