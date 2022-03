Bratislavskému letisku pribudli letecké linky do Turecka a Bulharska

Bratislava 29. marca (TASR) – Letisko v Bratislave získava od 29. marca dve nové letecké linky. Spúšťa ich letecká spoločnosť Ryanair, ktorá po období koronakrízy opäť zaradila do svojej ponuky letov priame linky z Bratislavy do Dalamanu v Turecku a ako úplnú novinku otvorila aj trojtýždenné frekvencie letov do bulharskej Sofie a z nej do Bratislavy.



Ako ďalej informovalo Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS), do Sofie v Bulharsku sa tak bude z Bratislavy lietať až šesťkrát týždenne. Tri lety v týždni okrem Ryanairu zabezpečuje do hlavného mesta Bulharska a z neho aj letecká spoločnosť Wizz Air.



Turecká destinácia Dalaman a Sofia v Bulharsku sú dve zo štvorice nových leteckých liniek, ktoré z bratislavského letiska otvoril nízkonákladový dopravca Ryanair od spustenia letného letového poriadku 2022 od konca marca.



V nedeľu 27. marca zabezpečil aj priame pravidelné lety do chorvátskeho Záhrebu a talianskeho Trapani, kam má v pláne lietať trikrát, respektíve dvakrát týždenne.