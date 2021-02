Bratislavskí colníci objavili falzifikáty oblečenia za asi 18.000 eur

Bratislava 24. februára (TASR) - Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava objavili stovky falzifikátov textilných výrobkov za takmer 18.000 eur a takmer dva kilogramy tabaku do vodných fajok bez kontrolných známok. Informovala o tom v stredu hovorkyňa CÚ Bratislava Drahomíra Adamčíková. V oboch prípadoch realizujú colníci ďalšie konanie.



"Príslušníci finančnej správy z CÚ Bratislava našli v uplynulých dňoch pri kontrole skladových priestorov na Starej Vajnorskej v Bratislave falzifikáty textilných výrobkov prestížnych módnych značiek. V rámci ochrany práv duševného vlastníctva zaistili celkom 239 kusov športového oblečenia, pričom škoda na domácom trhu by predstavovala 17.680 eur," spresnila hovorkyňa.



Išlo o 185 kusov nepravých teplákov značky Tommy Hilfiger v hodnote 9250 eur, 15 kusov teplákových súprav v sume 600 eur a tri kusy športových tričiek s dlhým rukávom danej značky za 1350 eur. Colníci našli aj napodobeniny teplákov značky Balenciaga, pričom v tomto prípade by škoda predstavovala 6000 eur. Zo skladu odniesli tiež tepláky s označením Pink Pink v počte 12 kusov, pričom predbežná škoda na domácom trhu by bola 480 eur.



"Vo veci prebieha ďalšie konanie podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Páchateľom hrozí pokuta až do výšky 67.000 eur, prípadne trestné stíhanie," spresnila hovorkyňa.



Ďalší prípad, ktorý bratislavskí colníci v uplynulých dňoch riešili, sa začal sa parkovisku pri čerpacej stanici v Stupave. Hliadka Stanice CÚ Bratislava – centrála urobila kontrolný nákup u fyzickej osoby. Zistila, že má pri sebe tabak do vodných fajok v celkovom množstve 1950 gramov. "Išlo o deväť kusov spotrebiteľských balení bez označenia kontrolnými známkami v hodnote 225 eur. Vlastník dostal blokovú pokutu vo výške 150 eur, únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov činí 149,57 eura," vyčíslila hovorkyňa.