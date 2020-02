Bratislavský hotel Sheraton oslavuje 10. výročie otvorenia

Prezidentský apartmán Foto: Hotel Sheraton

Vajíčko Benedikt Foto: Hotel Sheraton

Bratislava 24. februára (OTS) – Svojich prvých hostí privítal 24. februára 2010. Počas 10 rokov jeho pohostinnosť vyskúšalo takmer 332-tisíc hostí, najčastejšie z USA, Veľkej Británie, Českej republiky, Rakúska a Nemecka.Hotel na nábreží Dunaja je vyhľadávaný pre svoju výhodnú lokalitu v centre Bratislavy, ale aj pre možnosti voľnočasového vyžitia. „,“ hovorí, riaditeľ Sheraton Bratislava Hotela a Grand Hotela River Park.Hotel so 186 izbami a 23 apartmánmi hostil rôznych štátnikov, svetové hviezdy či športovcov a vytvoril množstvo nových pracovných príležitostí. Sheraton bol jedným z prvých luxusných hotelov v Bratislave, kde sa zamestnanci naučili štandardom svetovej hotelovej siete.dodáva, riaditeľ ľudských zdrojov pre hotely Grand Hotel River Park, Sheraton Bratislava Hotel.Hotel Sheraton Bratislava je súčasťou najväčšieho cestovateľského programu na svete Marriott Bonvoy, vďaka ktorému môžu hostia využívať výhody v 129 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Každá izba hotela je vybavená špeciálnymi posteľami Sheraton Signature Sleep Experience, ktorými je značka preslávená po celom svete a ktoré hosťom zaručujú dokonalé pohodlie a pocit, že sa v hoteli vyspali minimálne tak dobre ako doma. Bratislavčania si obľúbili hotel Sheraton, pretože je súčasťou komplexu EUROVEA, radi chodia do hotela nielen na kávu, ale aj za najlepšími raňajkami na Dunaji so špecialitou šéfkuchára, vajíčkom Benedikt. „,“ hovorí hotelový šéfkuchára dodáva, že počas 10 rokov vždy v hotelovej kuchyni využívali lokálne suroviny od kvalitných dodávateľov.Sheraton Bratislava Hotel patrí do svetovej hotelovej siete Marriott International, ktorý manažuje na základe zmluvy o frančíže hotelová skupina Best Hotel Properties, a.s. Súčasťou hotela je prezidentský apartmán s rozlohou 210 m² a privátnou terasou. Hotel ponúka 6 konferenčných miestností s celkovou rozlohou 700 m², vrátane najväčšej konferenčnej miestnosti Ballroom pre viac ako 400 hostí. Ideálnym miestom pre obchodné rokovania alebo posedenia s priateľmi je Port Wilson Lobby Lounge a Amber’s Bar. Jedinečnú kombináciu biznisu a relaxu ponúka ZION SPA PREMIUM, ktoré na viac ako 800 m² ponúka vyhrievaný bazén, fitness, fínsku a parnú saunu a oddychovú miestnosť „Deep Relaxation“.