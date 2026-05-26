Bratislavský kancelársky trh sprevádzala nízka aktivita developerov
Prenájmová aktivita na bratislavskom kancelárskom trhu dosiahla v prvom kvartáli objem 50.140 m2.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Začiatok roka 2026 na bratislavskom kancelárskom trhu sprevádzala nízka developerská aktivita, na trh nepribudol žiadny nový projekt. Prenájmová aktivita v prvom štvrťroku presiahla 50.000 štvorcových metrov (m2), polovicu tvorili renegociácie existujúcich prenájmov. Najvyššie dosahované nájomné naďalej rástlo, medzikvartálne sa zvýšilo o 2,5 %. Vyplýva to z najnovšieho reportu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko.
Prenájmová aktivita na bratislavskom kancelárskom trhu dosiahla v prvom kvartáli objem 50.140 m2. Čistá nájomná aktivita , teda nové prenájmy, predprenájmy a expanzie existujúcich prenájmov, predstavovala približne 25.000 m2, čo je medziročne viac o 9 %.
„Najvyššie dosahované nájomné medzikvartálne vzrástlo o 2,5 % na 21,50 eura za m2 na mesiac,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych nehnuteľností v CBRE Slovensko Oliver Galata.
Najnižšia miera neobsadenosti bola v prvom štvrťroku v zóne South Bank (7,24 %), nasledovali City Centre (9,34 %), Inner City (12,01 %) a Centre Business District (15,68 %). Najvyššia miera neobsadenosti (16,74 %) bola napriek medzikvartálnemu poklesu o 3,64 percentuálneho bodu v zóne Outer City.
Najväčší dopyt z hľadiska sektorov generoval IT sektor (34 %), nasledovaný verejným sektorom (21 %) a sektorom spotrebného tovaru (9 %). „Dopyt nájomcov zostáva naďalej výrazne orientovaný na kvalitné priestory. Približne 84 % prenájmovej aktivity smerovalo do budov štandardu A+ a A,“ priblížil Galata.
Developerská aktivita počas prvého štvrťroka zostala obmedzená, dokončený nebol ani jeden kancelársky projekt. Napriek nižšej úrovni novej výstavby naznačuje strednodobý výhľad postupné oživenie. V priebehu roka 2026 by mali pribudnúť projekty Dunaj (7200 m2) a Ganz House (9400 m2).
Výraznejší nárast novej ponuky sa očakáva v roku 2027, keď by mali byť dokončené projekty Chalupkova Offices (18.200 m2) a Istropolis Atrium (15.500 m2). V roku 2028 by mali pribudnúť projekty Chalupkova Offices Phase II (14.000 m2) a Sky Park Square Office (10.000 m2).
Najvyššie dosahované nájomné v Bratislave vzrástlo na 21,50 eura za m2 na mesiac, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 2,5 % a medziročný nárast o 7,5 %. K rastu nájomného prispel stabilný dopyt po kvalitných priestoroch, obmedzená výstavba a posun nájomcov k udržateľným a moderným pracoviskám.
