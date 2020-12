Bratislavský kraj bude hospodáriť s rozpočtom takmer 226 mil. eur

Bratislava 18. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávy kraj (BSK) bude budúci rok hospodáriť v rámci vyrovnaného rozpočtu so sumou takmer 226 miliónov eur. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, keď schválili rozpočet Bratislavského kraja na roky 2021 až 2023. Prioritou budú školstvo, sociálna oblasť a doprava.



Rozpočet na budúci rok je podľa predsedu BSK Juraja Drobu výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19, najmä čo sa týka úrovne bežných príjmov kraja. Daňové príjmy ako ich najdôležitejšia zložka začali podľa neho stagnovať, mali by byť prakticky na totožnej úrovni ako v roku 2019. "Avšak výdavky, ktoré z nich musíme hradiť, nám za ten čas podstatne narástli. Napriek tejto skutočnosti deklarujeme, že v roku 2021 chceme nielen uchovať nastavený štandard v zabezpečovaní všetkých našich kompetencií, ale prostredníctvom ambiciózneho investičného plánu aj prispieť k ďalšiemu rozvoju kraja," skonštatoval Droba.



Najviac financií, viac ako 82,8 milióna eur, pôjde do oblasti vzdelávania v oblasti stredného školstva a 54 stredných škôl v pôsobnosti kraja. Druhou najväčšiu oblasťou je sociálna oblasť, ktorá by mala hospodáriť s rozpočtom viac ako 33,57 milióna eur. Pre oblasť dopravy, ktorá zahŕňa autobusovú a železničnú verejnú dopravu spolu s Integrovaným dopravným systémom Bratislavského kraja (IDS BK), bude alokovaných viac ako 22,5 milióna eur.



Na rozpočtovú kapitolu komunikácie, ktorá zahŕňa zjazdnosť a bezpečnosť ciest v správe kraja, letnú a zimnú údržbu, ale tiež opravy vozoviek, vodorovného a zvislého značenia, kosenie priľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc a rovnako aj výrezy stromov a krov, je schválených takmer celkovo 13,5 milióna eur. Z tejto sumy pôjde šesť miliónov eur najmä na opravy väčších ucelených úsekov ciest.



Oblasť kultúry má vyčlenených viac ako 4,67 milióna eur. Na nezriadenú kultúru a na oblasti v rámci dotačných schém pôjde 1,5 milióna eur. Podpora cestovného ruchu má odsúhlasených viac ako 645.000 eur, šport vyše 516.000 eur a oblasť zdravotníctva viac ako 356.000 eur. Vedenie kraja ubezpečilo, že urgent v Malackách bude fungovať aj naďalej. Počas januára budúceho roka by ho mal dotovať ešte BSK, od februára by ho už mal financovať štát.



"Bratislavský kraj si v roku 2021 naplánoval ambiciózny investičný plán. Celkové investičné výdavky župy v roku 2021 sú naplánované vo výške 45 miliónov eur," priblížil Úrad BSK. Kraj sa v rámci neho zameria na rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy, deinštitucionalizácie sociálnych zariadení v Bratislave, Modre a Pezinku, prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina či revitalizáciu ciest medzi obcami Bernolákovo – Nová Dedinka a Blatné – Šenkvice. Počíta sa aj so skvalitňovaním cykloinfraštruktúry, najväčšou investíciou by mala byť cyklolávka cez rieku Morava. V oblasti kultúry je naplánovaná veľká rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla a Divadla Aréna, pokračovať sa má aj v rekonštrukciách týkajúcich sa synagógy v Senci a kaštieľa s parkom v Modre.