Bratislavský kraj bude hospodáriť s rozpočtom vyše 320,5 mil. eur

Bratislava 13. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom viac ako 320,5 milióna eur. Vyplýva to z rozpočtu, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Napriek zložitej hospodárskej a ekonomickej situácii má kraj ambíciu pokračovať v rozvojových projektoch. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu je rozpočet pripravený konzervatívne, ale zároveň rozvojovo.



"Jeho znenie reflektuje prijatie konsolidačného balíčka vlády aj stav verejných financií na Slovensku. Napriek týmto vplyvom a viacerým neistotám chceme zabezpečiť štandard poskytovaných služieb v regióne, zlepšiť kvalitu života obyvateľov kraja a prispieť k zabezpečeniu sociálno-ekonomického rastu regiónu," skonštatoval Droba s tým, že pripravujú investičné projekty v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu a zlepšovania kvality cestnej siete.



Najviac financií plánuje kraj investovať do piatich oblastí, a to školstva, sociálnych služieb, regionálnych ciest, dopravy a kultúry. Na vzdelávanie pôjde 147 miliónov eur, pre sociálnu oblasť je alokovaných 52 miliónov eur. Na cesty druhej a tretej triedy pôjde 35 miliónov eur, pričom na prímestskú dopravu je vyčlenených 26 miliónov eur. Na kultúru má ísť sedem miliónov eur a cestovný ruch bude podporený sumou dva milióny eur.



Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré majú byť v roku 2025 realizované, patrí podľa kraja energetická obnova viacerých stredných škôl v Bratislave vrátane Gymnázia Ladislava Novomestského, Gymnázia Ivana Horvátha, Gymnázia Alberta Einsteina, Spojenej školy na Tokajíckej ulici, Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej a Strednej odbornej školy polygrafickej. Súčasťou investícií bude aj revitalizácia verejných priestranstiev, konkrétne komplexná obnova parku v Malinove v rámci projektu Green Cities a revitalizácia parku v Stupave cez iniciatívu ParksFit4Future.



Rozvoj stredoškolských kampusov má zahŕňať prípravu a začiatok výstavby Kampusu zdravia a športu v Petržalke a Kampusu bioenergetiky. Významné financie budú podľa BSK smerovať aj na rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy vrátane mostov v okresoch Malacky, Senec a Pezinok.



V oblasti rekonštrukcie zariadení vo vlastníctve kraja plánuje BSK projekty ako obnova internátu v Bernolákove, modernizácia učební na Strednej zdravotníckej škole Strečnianska či rekonštrukcia budovy Základnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave. Naplánovaná je aj sanácia kaštieľa v Stupave po povodni či rekonštrukcia elokovaného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici v Bratislave.