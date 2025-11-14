< sekcia Ekonomika
Bratislavský kraj bude hospodáriť s rozpočtom vyše 347 miliónov eur
Najviac financií plánuje kraj investovať do piatich oblastí, a to školstva, sociálnych služieb, regionálnych ciest, dopravy a kultúry.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom viac ako 347 miliónov eur. Vyplýva to z rozpočtu, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Vedenie kraja rozpočet charakterizuje ako zodpovedný a udržateľný. Prioritami budú školstvo, sociálne služby, regionálna doprava a cesty.
„Rozpočet bolo náročnejšie zostaviť, vzhľadom na všeobecne známe podmienky ústavného zákona. Tá najdôležitejšia bola, že musí byť zostavený do 21. novembra tak, aby sme sa vyhli základným ustanoveniam tohto zákona. Čo by znamenalo, že rozpočet by musel byť zastavený v inom režime, na inom princípe,“ uviedol pre TASR riaditeľ odboru financií Úradu BSK Marek Vlčej na margo tzv. dlhovej brzdy. Ďalšou komplikáciou bola pripravovaná reforma financovania sociálnych služieb, v rámci ktorej prechádzajú niektoré sociálne služby financované doteraz obcami na vyššie územné celky. Stále pritom nie je doriešená kompenzácia, z akých finančných zdrojov to budú kraje platiť.
Najviac financií plánuje kraj investovať do piatich oblastí, a to školstva, sociálnych služieb, regionálnych ciest, dopravy a kultúry. Na vzdelávanie vrátane investícií má ísť 157 miliónov eur a do sociálnej oblasti 69 miliónov eur. Na regionálnu autobusovú dopravu je alokovaných 32 miliónov eur, na cestnú infraštruktúru 26 miliónov eur, na kultúru osem miliónov eur a cestovný ruch, vrátane cyklotrás, bude podporený sumou štyri milióny eur.
Najväčší medziročný nárast zaznamenajú sociálne služby, kde kraj plánuje výrazne podporiť zamestnancov aj klientov, keďže ide o oblasť, kde samosprávy čelia problémom s udržaním zamestnancov. Významný nárast výdavkov má byť aj v prímestskej autobusovej doprave, keďže rastie počet cestujúcich, najmä v satelitoch v okolí Bratislavy. Kraj chce preto posilniť viaceré spoje zavedením kĺbových autobusov, väčšina z nich má byť na trase smerom do Šamorína.
Pri investičných výdavkoch plánuje kraj alokovať 73 miliónov eur. Najväčšie sa týkajú energetických obnov škôl i sociálnych zariadení, naplánovaná je tiež obnova parkov v Malinove a Stupave, pokračovať sa má taktiež v rekonštrukciách ciest II. a III. triedy či revitalizácii športovísk. Rozbehnúť sa majú aj práce na cyklotrasách, konkrétne na Vinohradníckej cyklotrase či cyklotrase Zálesie - Most pri Bratislave. V neposlednom rade sa práce budú týkať aj kampusov v Petržalke, Bernolákove a Modre.
Na budúci rok, vzhľadom na nárast príjmov kraja a napriek tomu, že kraj plánuje úver vo výške desať miliónov eur, by malo celkové zadlženie klesnúť z 35 na 34 percent.
„Rozpočet sme pripravili a schválili v čase prijatia ďalšieho konsolidačného balíčka vlády a pri stále zhoršujúcom sa stave verejných financií. Napriek týmto vplyvom a ďalším neistotám je naším cieľom udržať štandard služieb, ktoré v regióne poskytujeme, zlepšovať kvalitu života obyvateľov a podporovať sociálno-ekonomický rozvoj kraja,“ podotkol predseda BSK Juraj Droba.
