Bratislavský kraj: COVP v Zálesí dosahuje úroveň 21. storočia

Bratislava 14. novembra (TASR) – Žiakom Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji bude od nového roku k dispozícii zmodernizované Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) v Zálesí. "Areál odborného pracoviska zmenil nielen vzhľad, ale disponuje aj kvalitným materiálno-technickým vybavením," informoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK), zriaďovateľ spojenej školy.



Centrum pripraví do praxe budúcich pracovníkov v odboroch, ako je agropodnikanie, poľnohospodárstvo či veterinárne zdravotníctvo. "Našim cieľom je zatraktívňovať odborné školstvo. Budujeme centrá odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú na kvalitatívnej úrovni 21. storočia," zdôraznil na utorkovom slávnostnom otvorení zmodernizovaného COVP predseda BSK Juraj Droba. Poukázal na to, že investície do modernizovaných škôl sa odrážajú na zvýšenom záujme o štúdium.



Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) upozornil, že moderné odborné vzdelávanie a inovácie sú kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti na spoločnom európskom poľnohospodárskom trhu. "V odvetví poľnohospodárstva stojíme pred výzvou vytvoriť odbory s vyššou pridanou hodnotou, ako sú napríklad chov koní a jazdectvo, agropodnikanie, bioenergetika, veterinárne zdravotníctvo či hygiena a kynológia. A práve na to slúžia eurofondy," uviedol Raši.



Stavebné a rekonštrukčné práce v rámci COVP v Zálesí sa začali v roku 2020. Zrekonštruovali celkovo deväť objektov, ktoré momentálne kolaudujú, aby boli k dispozícii od začiatku roka 2024. "Zmodernizované priestory prinesú okrem praktickej výučby aj možnosť rôznych mimoškolských aktivít," upozornila riaditeľka Spojenej školy Ivanka pri Dunaji Katarína Kubišová. Pripomenula, že školu navštevuje 900 žiakov z celého Slovenska, ktorí sa vzdelávajú v rámci 20 odborov.



Projekt spolufinancovali z eurofondov, výška nenávratného finančného príspevku je 3,5 milióna eur, spolufinancovanie BSK je vo výške piatich percent.