Bratislavský kraj má najviac pracovných inzerátov oproti nezamestnaným

Bratislava 27. marca (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú spomedzi regiónov najviac voľných pracovných miest v porovnaní s počtom nezamestnaných v Bratislavskom kraji. V pondelok to uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



"Pomalé otáčanie pozitívneho trendu na trhu práce z prelomu rokov by mohli naznačovať februárové voľné pracovné pozície," uviedol Koršňák. Ich počet sa vo februári podľa analytika pomerne významne znížil, na 78.000 po zohľadnení sezóny o mínus 2,4 %. V medziročnom porovnaní ich bolo o niečo menej, presne o 1,5 % po tom, čo ešte v januári medziročne rástli o 7,1 %.



Analytik doplnil, že pomerne výrazný úbytok voľných pracovných miest vo februári hlásili služby, predovšetkým administratívne, avšak voľných pracovných miest medzimesačne ubudlo aj v priemysle. "Úbytok neobsadených pracovných miest bolo možné pozorovať naprieč regiónmi Slovenska, predovšetkým však v Žilinskom a Prešovskom kraji," dodal.



"Naďalej platí, že voľné pracovné pozície nie sú v rámci krajiny rozložené rovnomerne," zdôraznil Koršňák. V Bratislavskom aj Trnavskom kraji evidujú úrady práce stále viac voľných pracovných miest ako nezamestnaných, v Bratislavskom viac než dvojnásobne a v Nitrianskom kraji je ich počet približne vyrovnaný. Tieto tri kraje pokrývajú 72 % všetkých voľných pracovných miest v SR.



V priemere na Slovensku pripadajú na jedno voľné pracovné miesto približne dvaja disponibilní nezamestnaní evidovaní na úradoch práce, v Košickom kraji je to 11 a v Prešovskom 15, vyčíslil analytik. Štyri okresy hlásia viac ako 50 nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto. Jeden z nich je v Prešovskom kraji, a to Sabinov, kde ich je 57, dva v Košickom, konkrétne Rožňava a Gelnica s 55, respektíve 56 nezamestnanými na jednu neobsadenú pracovnú pozíciu, a jeden v Banskobystrickom kraji, v Poltári ide o 53 nezamestnaných na voľnú pracovnú pozíciu.



Výrazný úbytok voľných pracovných miest a zhoršenie ich pomeru voči počtu nezamestnaných však je v okrese Prešov. Ide o 17 nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto, uzavrel analytik.