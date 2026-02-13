< sekcia Ekonomika
Bratislavský kraj má schválených 172 projektových zámerov
Hodnota je 275 miliónov eur, teda takmer 95 percent dostupnej alokácie.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Územie Bratislavského kraja má schválených 172 projektových zámerov v hodnote 275 miliónov eur, teda takmer 95 percent dostupnej alokácie. Je to výsledkom koordinácie projektovej prípravy a spolupráce s mestami, obcami a cezhraničnými partnermi. Vyplýva to z odpočtu externých zdrojov pre priority na roky 2025/2026, ktorý zverejnil Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Odpočet schválili v piatok krajskí poslanci. Projekty postupne prechádzajú do realizácie.
„Externé zdroje - európske programy, národné výzvy aj cezhraničné projekty - pomáhajú urýchliť investície, znižovať tlak na vlastný rozpočet a realizovať projekty, ktoré by sa bez tejto podpory posúvali pomalšie alebo v menšom rozsahu,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Externé zdroje podľa neho umožňujú robiť veci vo veľkom a najmä včas, od obchvatov a cyklotrás po modernizáciu škôl, energetické úspory či nové sociálne služby. „Dôležité je, že projekty nie sú len na papieri - máme pripravené konkrétne zámery a postupne ich posúvame do realizácie v celom kraji,“ podotkol Droba.
Kľúčovým mechanizmom pre koordináciu investícií je podľa neho Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja. V tomto programovom období je v nej zastúpený kraj, mestá a obce, štát aj socioekonomickí partneri. Bratislavský kraj zároveň naplnil podmienky nastavené pre postup prípravy projektov, aby sa ideové zámery pretavili do konkrétnych projektových zámerov a tie následne do žiadostí o financovanie.
„Spolu so samosprávami a partnermi v území rozhodujeme o investíciách približne za 300 miliónov eur. Zároveň máme splnené podmienky, ktoré nastavila Európska komisia aj ministerstvo - a v území sme sa posunuli k tomu, aby mali priority konkrétnych nositeľov, jasné parametre a realistický plán realizácie,“ doplnila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK Barbora Lukáčová.
Druhá polovica roka 2025 priniesla podľa kraja posun aj pri tzv. „vlajkových projektoch“. Medzi oficiálne podporené priority sa zaradili napríklad Kampus zdravia a športu v Petržalke či cestný obchvat mesta Modra.
„Externé zdroje - európske programy, národné výzvy aj cezhraničné projekty - pomáhajú urýchliť investície, znižovať tlak na vlastný rozpočet a realizovať projekty, ktoré by sa bez tejto podpory posúvali pomalšie alebo v menšom rozsahu,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Externé zdroje podľa neho umožňujú robiť veci vo veľkom a najmä včas, od obchvatov a cyklotrás po modernizáciu škôl, energetické úspory či nové sociálne služby. „Dôležité je, že projekty nie sú len na papieri - máme pripravené konkrétne zámery a postupne ich posúvame do realizácie v celom kraji,“ podotkol Droba.
Kľúčovým mechanizmom pre koordináciu investícií je podľa neho Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja. V tomto programovom období je v nej zastúpený kraj, mestá a obce, štát aj socioekonomickí partneri. Bratislavský kraj zároveň naplnil podmienky nastavené pre postup prípravy projektov, aby sa ideové zámery pretavili do konkrétnych projektových zámerov a tie následne do žiadostí o financovanie.
„Spolu so samosprávami a partnermi v území rozhodujeme o investíciách približne za 300 miliónov eur. Zároveň máme splnené podmienky, ktoré nastavila Európska komisia aj ministerstvo - a v území sme sa posunuli k tomu, aby mali priority konkrétnych nositeľov, jasné parametre a realistický plán realizácie,“ doplnila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK Barbora Lukáčová.
Druhá polovica roka 2025 priniesla podľa kraja posun aj pri tzv. „vlajkových projektoch“. Medzi oficiálne podporené priority sa zaradili napríklad Kampus zdravia a športu v Petržalke či cestný obchvat mesta Modra.