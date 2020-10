Bratislavský kraj plánuje založiť novú cestársku spoločnosť

Bratislava 15. októbra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje založiť novú cestársku spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (RSC BK). Fungovať má od budúceho roka. Na starosti bude mať správu, údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, mostov a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu v kraji. O návrhu bude rokovať piatkové (16. 10.) Zastupiteľstvo BSK.



Predseda BSK Juraj Droba tvrdí, že zdedili zložitý majetkový a právny problém týkajúci sa spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorá spravuje cesty II. a III. triedy v kraji.



"Spoločnosť RCB sme dostali pod kompletnú manažérsku i vlastnícku kontrolu a schválili sme aj plán vyrovnania záväzkov. Dnes sa posúvame zase o krok ďalej. Chceme založiť novú cestársku spoločnosť, ktorá bude efektívne, hospodárne a transparentne zabezpečovať starostlivosť o regionálne cesty," uviedol Droba. Nová firma podľa neho nebude zaťažená problémami z minulosti a zároveň bude konkurencieschopná na trhu v rámci poskytovania služieb pre tretie osoby.



Nová akciová spoločnosť RSC BK by mala začať fungovať tak, aby bola kontinuálne zabezpečená starostlivosť o regionálne cesty vrátane zimnej údržby. Kraj chce v rámci novej firmy čím skôr začať s investíciami do cestnej infraštruktúry.



Poslanci BSK budú rokovať elektronicky,videokonferenciu má v zálohe aj magistrát

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude v piatok (16. 10.) rokovať prvýkrát vo svojej histórii elektronicky. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku. Bratislavský mestský parlament, ktorý ma rokovať budúci týždeň, plánuje zasadnutie zatiaľ v bratislavskej Starej tržnici. Ako záložné riešenie má však tiež videokonferenciu.



Poslanci Zastupiteľstva BSK budú v piatok hlasovať prostredníctvom systému, ktorý navrhli a vyvinuli zamestnanci Úradu BSK. "Systém v premiére otestovali poslanci na spoločnom rokovaní komisií zastupiteľstva v stredu (14. 10.)," informovala TASR hovorkyňa kraja Lucia Forman.



Zasadnutie bratislavského mestského zastupiteľstva je plánované 22. októbra, avšak nie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, ale v neďalekej Starej tržnici na Námestí Nežnej revolúcie. Tam bratislavskí mestskí poslanci rokovali aj počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Do Primaciálneho paláca sa zasadnutie mestského parlamentu presunulo len v septembri.



"V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie bude zasadnutie realizované prostredníctvom videokonferencie. Je to predbežný plán, v prípade, že sa bude konať zmena, budeme o tom informovať," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.