Bratislavský kraj príjme od MF SR dve návratné finančné výpomoci

Bratislava 11. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prijme od Ministerstva financií (MF) SR dve návratné finančné výpomoci. Jedna, vo výške viac ako 5,6 milióna eur, sa týka výpadku daňových príjmov pre pandémiu nového koronavírusu, na ktorú má nárok každá samospráva. Druhá, vo výške 25 miliónov eur, vychádza z programu rezortu financií, ktorým boli podporené všetky samosprávne kraje. Ich prijatie schválili v piatok krajskí poslanci.



"Obidve návratné finančné výpomoci majú spoločné črty v tom, že sú bezúročné. Majú odloženú splatnosť, čo nám tak pomôže, že ich splácanie by malo začať až v lepšom období. Môžeme sa na to hlavne pripraviť," uviedol pre TASR Marek Vlčej, vedúci oddelenia rozpočtu Úradu BSK.



Prvú finančnú výpomoc, vo výške viac ako 5,6 milióna eur, môže kraj použiť na vykrytie akýchkoľvek výdavkov, ktoré boli pôvodne naplánované a mali byť financované z daňových príjmov. Zahrnuté sú v tom všetky kompetencie samosprávneho kraja. "Nie je to v zásade nejako hraničné. Nemôže to byť ale použité na výdavky, ktoré by narúšali hospodársku súťaž v rámci Slovenska," poznamenal Vlčej. Túto finančnú výpomoc bude kraj čerpať jednorazovo a musí byť rozpočtovo použitá do konca roka 2020.



Druhá finančná výpomoc vo výške 25 miliónov eur bude čerpaná postupne podľa potreby, a to až do roku 2022. Peniaze by mali byť v rámci kraja využité na opravy a rekonštrukcie majetku BSK, teda ciest II. a III. triedy, a investované do nehnuteľností v správe školských, sociálnych a kultúrnych zariadení, ale taktiež na výkon samosprávnych pôsobností v oblasti zdravotníctva, cestovného ruchu, športu či regionálneho rozvoja.



Na rokovaniach s ministerstvom financií padla podľa neho aj otázka, či by sa návratná finančná výpomoc nemohla zmeniť na nenávratnú. Všetko však v tomto smere bude závisieť od finančnej kondície štátu a rozpočtu verejnej správy ako celku. "Minimálne sa ale uvažuje, že v budúcnosti časť alebo celú finančnú výpomoc, najmä tú, ktorá sa týka daňových príjmov, by štát zmenil na nenávratnú. V tom prípade by sa stala grantom a bolo by to pre BSK jednoduchšie, lebo by to nemusel splácať," podotkol Vlčej. Pripustil, že rokovať by sa mohlo v budúcnosti aj o tom, že by sa obdobné zmeny dotkli aj druhej finančnej výpomoci.