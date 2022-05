Bratislavský Slovnaft spúšťa letnú údržbu, investuje 36 miliónov eur

Bratislava 19. mája (TASR) - Spoločnosť Slovnaft spustí v piatok (20. 5.) letnú časť plánovanej údržby svojich výrobných zariadení. Počas dvoch mesiacov odstaví, vyčistí, zmodernizuje a znovu uvedie do chodu 21 výrobných jednotiek rafinérskej aj petrochemickej časti. Celkové náklady na letnú časť plánovanej údržby presahujú 36 miliónov eur, uviedol hovorca spoločnosti Anton Molnár.



"Údržba a modernizácia zahŕňa rafinérske výrobné jednotky destilácie a hydrokrakovania a tiež kľúčové výrobné jednotky petrochémie vrátane výrobnej jednotky na výrobu plastov LDPE4," priblížil manažér riadenia projektov a plánovaných odstávok Lukáš Noskovič. Počas letných odstávok firma zrealizuje aj viaceré investičné projekty, ako napríklad výmenu destilačnej pece či výmenu čerpadiel na cirkulačných centrách.



Slovnaft upozornil, že odstavovanie a nábehy výrobných jednotiek si vyžadujú činnosti, ktorých sprievodné javy môžu na obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie pôsobiť rušivo. Pred otvorením výrobných zariadení je potrebné všetok materiál spáliť na poľných horákoch, aby sa predišlo jeho úniku do okolia. Samotné otvorenie zariadení zas môže sprevádzať šírenie zápachu, ktorého intenzita závisí aj od poveternostných podmienok.



Tohtoročný cyklus plánovaných odstávok v Slovnafte je rozdelený na tri časti - jarná, letná a jesenná, pričom letná časť je objemom naplánovaných prác najrozsiahlejšia. Celkovo Slovnaft tento rok do údržby takmer 40 svojich výrobných jednotiek a zariadení investuje 52 miliónov eur.