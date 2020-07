Bratislavský, Trenčiansky a Košický kraj dostanú finančnú výpomoc

Bratislava 15. júla (TASR) – Bratislavský, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj dostanú návratnú finančnú výpomoc dohromady vo výške 65 miliónov eur. Na svojom stredajšom zasadnutí to odobrila vláda SR. Finančná výpomoc pôjde zo štátnych finančných aktív. Financie týmto trom krajom sú určené najmä na rekonštrukciu ciest a rozvoj infraštruktúry samosprávnych krajov, vyplýva z predkladaného materiálu.



Bratislavskému samosprávnemu kraju pôjde na opravy a rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja 25 miliónov eur.



Za rovnakým účelom vláda schválila pomoc pre Trenčiansky samosprávny kraj, a to vo výške 20 miliónov eur. Rovnaká suma pôjde aj pre Košický samosprávny kraj.



Podpredseda vlády a minister financií má poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív v termíne do 31. decembra 2022.