Bratislavský trh s novostavbami stále stagnuje, mierne stúpla ponuka

Bratislava 18. októbra (TASR) - Bratislavský trh s rezidenčným novostavbami naďalej stagnuje, aj v treťom štvrťroku 2023 sa predalo menej ako 200 bytov. Mierne narástla ponuka bytov aj ich cena. Priemerná absolútna cena novostavieb v Bratislave je aktuálne takmer 322.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bencont Investments.



"Nárast cien je dôsledkom príchodu nových bytov vo vyššom segmente bývania, zatiaľ čo priemerná cena existujúcich projektov zostáva nezmenená," priblížili analytici spoločnosti s tým, že ceny novostavieb stagnujú už 1,5 roka.



Priemerná jednotková cena ponúkaných bytov dosiahla sumu 5110 eur za meter štvorcový s DPH. Oproti predošlému štvrťroku sa zvýšila o 0,8 %, v medziročnom porovnaní vzrástla o 4,3 %. Mierne stúpla aj priemerná absolútna cena novostavieb, a to na sumu takmer 322.000 eur. Medzikvartálne ide o nárast o 3,2 % a medziročne o takmer sedem percent. Aj v tomto prípade je dôvodom rozšírenie ponuky bytov vo vyššom segmente, s čím súvisí aj mierny rast priemernej rozlohy voľných bytov na 62,77 metra štvorcového.



Mierne narástla i ponuka bytov na bratislavskom realitnom trhu. Developeri ponúkali ku konci tretieho štvrťroku 2023 v 80 projektoch spolu na predaj 3233 bytov. Celková ponuka sa tak za posledné tri mesiace zvýšila o necelých 200 bytov.



Počas tretieho štvrťroka 2023 sa v Bratislave predalo 176 bytov v novostavbách. Jednotková cena predaných bytov medziročne narástla o sedem percent, a to na úroveň 4937 eur za meter štvorcový s DPH. Byty v novostavbách sa predávali za priemernú sumu 314.000 eur s DPH a priemerná rozloha bytov bola 64 metrov štvorcových.



"Stranu dopytu obmedzujú najmä sťažené podmienky financovania, kde nárast úrokovej sadzby z jedného na 4,5 % spôsobil nárast splátky na hypotéku ekvivalentný k zdraženiu cien nehnuteľností o 50 %, v prípade nezmenenej sadzby. To mnohých odradilo od kúpy nehnuteľnosti z obavy z vysokej splátky, alebo ich brzdia prísnejšie podmienky pre získanie hypotéky," priblížil hlavný analytik spoločnosti Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



Za nízkou ponukou bytov v novostavbách v hlavnom meste podľa analytika stojí najmä zdĺhavý povoľovací proces a zastaraný územný plán Bratislavy. "Pri uvedených faktoroch vplývajúcich na dopyt a aj ponuku v blízkej dobe nevidíme žiaden vážnejší dôvod na zmenu. Predpokladáme preto, že nízka aktivita na realitnom trhu bude pokračovať aj naďalej a jej výsledkom bude pokračovanie stagnácie cien," dodal Bruchánik.