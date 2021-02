Bratislavský trh s prenájmami čaká oživenie, koncom roka asi zdražejú

Bratislava 19. februára (TASR) – Ceny prenájmov v Bratislave a okolí by sa koncom tohto roka alebo na začiatku roku 2022 mohli vrátiť na pôvodnú úroveň spred pandémie nového koronavírusu. Predpovedá to bratislavská realitná kancelária HERRYS.



Druhá polovica roka podľa realitnej spoločnosti priláka na realitný trh hlavného mesta študentov a zamestnancov firiem, čo sa odrazí na vyššom dopyte po nájmoch, a to zase na ich vyššej cene. Všetko však bude závisieť od pandemickej situácie. "Ponuka na prenájom v strednom a vyššom segmente je dnes v priemere o desať percent lacnejšia ako pred rokom. V druhej polovici roka predpokladáme, že príchod ľudí do hlavného mesta akceleruje dopyt a ceny by sa mohli priblížiť tým spred marca 2020," vyslovil partner kancelárie Martin Marsina.



V marci minulého roka sa ponuka bytov na prenájom realitnej kancelárie v Bratislave rozšírila najmä o byty, ktoré majitelia pred vypuknutím pandémie prenajímali formou Airbnb, a o byty, ktoré sa uvoľnili po zahraničných zamestnancoch nadnárodných spoločností. "Celkovo sa nám ponuka prenájmov počas 1. vlny pandémie zvýšila o 40 %," vyčíslil Marsina. Od mája počet ponúk prenájmov klesal – v júli a auguste prenajala kancelária 107 bytov, čo oproti letu 2019 predstavovalo 75-percentný nárast. Počet dostupných nehnuteľností na prenájom sa opäť zvyšoval v závere roka, keď začiatok zimy priniesol oproti jeseni o 30 % viac voľných bytov. Za celý rok uzavrela realitná kancelária o pätinu viac nájomných zmlúv ako v roku 2019. Priemerné nájomné bez energií predstavovalo vlani 667 eur za mesiac.



Zo štatistík realitnej kancelárie tiež vyplynulo, že priemerný vek záujemcu o prenájom v Bratislave bol vlani 33 rokov. Priemerný vek majiteľov zase 46 rokov.



"Najčastejšie sa prenajímali dvojizbové byty, ktoré tvorili až polovicu zo všetkých uzatvorených zmlúv realitnej kancelárie," podotkla spoločnosť. Druhým najčastejšie prenajímaným typom nehnuteľností boli trojizbové byty (23 %). Zvyšok tvorili jednoizbové byty a garsónky (12 %), štvorizbové byty (päť percent) a rodinné domy (tri percentá).



"Najatraktívnejšími lokalitami boli Staré Mesto a Ružinov, ktoré tvorili viac ako 60 % zo všetkých nájomných zmlúv kancelárie," dodala spoločnosť. Dáta kancelárie tiež poukazujú na preferencie novšieho bývania, keďže každý tretí prenajímaný byt bol mladší ako päť rokov.