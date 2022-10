Bratislavský Volkswagen kontroluje požitie alkoholu u vodičov

Bratislava 19. októbra (TASR) - V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia sa koná preventívna bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu požitia alkoholu u vodičov nákladných vozidiel. Podnik zorganizoval akciu v súčinnosti s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave, informovala o tom v stredu hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová. Denne smeruje do bratislavského závodu približne tisícka kamiónov.



"Vo Volkswagen Slovakia je bezpečnosť a ochrana zdravia osôb v areáli závodu prioritou, preto kladieme dlhodobo veľký dôraz na nulovú toleranciu alkoholu, omamných a psychotropných látok u všetkých osôb vstupujúcich do podniku," uviedol vedúci oddelenia Group Security Slovakia vo Volkswagen Slovakia Michal Melich. V súvislosti s udalosťami posledných týždňov sa spoločnosť rozhodla preventívne aktivity ešte posilniť a v súčinnosti s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave zorganizovala preventívnu akciu zameranú na kontrolu požitia alkoholu u kompletne všetkých vodičov nákladných vozidiel.



Vodičom pod vplyvom alkoholu bude zabránené v ďalšej jazde, aby neohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky. Hovorca a vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff upozornil, že vo vykonávaní takýchto kontrol budú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave do budúcna aj naďalej intenzívne pokračovať.



Volkswagen Slovakia má v rámci svojho areálu v Bratislave a Martine nastavené preventívne procesy, ktoré zahŕňajú kontrolu požitia alkoholu u všetkých vodičov nákladných vozidiel, ktorí zásobujú výrobu dielmi systémom just-in-time. U ostatných vodičov a osôb vstupujúcich do závodu sa zameriava na náhodnú kontrolu požitia alkoholu. Ročne podnik vykoná rádovo desaťtisíce dychových skúšok. "Všetky osoby, u ktorých je zistené požitie alkoholu, majú v závislosti od závažnosti prípadu dočasný zákaz vstupu do podniku, pričom pri zamestnancoch dochádza až k ukončeniu pracovného pomeru," dodala hovorkyňa.