Bratislavský Volkswagen preruší vo štvrtok výrobu SUV vozidiel

Bratislava 26. apríla (TASR) – Bratislavský závod automobilky Volkswagen Slovakia preruší od štvrtka (29. 4.) do piatka 7. mája výrobu SUV modelov. Dôvodom je nedostatok polovodičových súčiastok. Produkcia malých mestských vozidiel nie je dotknutá a beží ďalej podľa výrobného plánu, informovala v pondelok hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.



Možné prerušenie výroby pre celosvetový nedostatok polovodičových čipov avizoval minulý týždeň predseda predstavenstva spoločnosti Oliver Grünberg, rozsah ani dĺžku tohto opatrenia vtedy nespresnil. Grünberg vtedy pripomenul, že všetky nemecké závody museli v dôsledku nedostatku čipov odstaviť výrobu, no bratislavský závod sa doteraz tomuto scenáru vyhol.



"Aktuálne však musíme vychádzať z toho, že v nasledujúcich mesiacoch zostane situácia v zásobovaní čipmi naďalej napätá. V predchádzajúcich týždňoch sa znova vystupňovala, napríklad aj pre snehové búrky v americkom Texase, v dôsledku ktorých museli tamojší veľkí výrobcovia čipov prerušiť, respektíve zredukovať výrobu," uviedla Kovarovič Makayová.



Situáciu spoločnosť pozorne sleduje a v spolupráci s koncernom denne nanovo vyhodnocuje. V závislosti od nového stavu v zásobovaní dielmi urobí Volkswagen Slovakia podľa hovorkyne všetko pre to, aby výpadok produkcie v počas roka v čo najväčšej možnej miere vyrovnal. Volkswagen Slovakia patrí s približne 11.500 zamestnancami k najväčším firmám na Slovensku. Vlani firma dosiahla pri obrate 9,75 miliardy eur hrubý zisk vo výške 278 miliónov eur.