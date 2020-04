Bratislavský Volkswagen spustí od budúceho týždňa ďalšiu časť výroby

Na snímke zamestnanci automobilky Volkswagen Slovakia a.s. odchádzajú z práce po obnovení výroby v Bratislave 20. apríla 2020. Bratislavský Volkswagen od pondelka po niekoľkotýždňovej prestávke čiastočne obnovil výrobu automobilov. Bratislavský závod rozbehol v jednozmennej prevádzke za prísnych opatrení jeden zo segmentov vyrábajúcich SUV vozidlá. Firma prerušila výrobu 17. marca 2020 pre aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s novým koronavírusom. Automobilka sa rozhodla prerušiť výrobu aj z dôvodu prepadu dopytu na trhu s vozidlami a tiež pre riziko spojené so zásobovaním dielcami i na strane dodávateľskej siete. Firma pre zabezpečenie trvalej výroby prijala nové nariadenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. K už zavedeným opatreniam, ako je dodržovanie odstupu, hygiena rúk či povinné nosenie rúška, pribudli napríklad meranie teploty pri vstupe do závodu alebo do zmluvného autobusu, reorganizácia sedenia v autobusoch a spoločných priestoroch či individuálna dezinfekcia pracovných nástrojov a okolia pracoviska. Volkswagen minimalizoval osobné stretnutia, firma vydala celoplošný dočasný zákaz fajčenia v celom areáli a zaviedla napríklad aj možnosť chodiť v pracovnom oblečení do a z práce. Kedy Volkswagen Slovakia zvýši produkciu na predkrízový výkon, nie je zatiaľ jasné. Okrem vývoja pandémie nového koronavírusu záleží najmä na možnostiach dodávateľskej siete a odbyte výrobkov 20. apríla 2020 v Bratislave.