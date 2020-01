Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je najlepší závod značky VW

Bratislava 30. januára (TASR) - Bratislavský závod Volkswagen Slovakia získal ocenenie „Transformer of the Year“ za najväčší posun v rámci zvyšovania efektivity spomedzi všetkých výrobných závodov značky Volkswagen dosiahnutý v priebehu minulého roka.



"Zvyšovanie efektivity je jedným z hlavných pilierov stratégie zameranej na zvyšovanie konkurencieschopnosti Volkswagen Slovakia. Zisk ocenenia dokazuje, že naše nasadenie v predchádzajúcom roku sa vyplatilo a som presvedčený, že nám pomôže v boji o nové produkty," povedal Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.



Bratislavský závod súťažil v konkurencii 15 závodov značky Volkswagen. V priebehu roka 2019 boli hodnotené štyri oblasti, a to efektivita, kvalita, procesy a výmena skúseností a zlepšovacích návrhov s inými závodmi. Bratislavský závod vyrába 8 modelov vozidiel 5 značiek.



Automobilový priemysel zažíva aktuálne náročné obdobie. V týchto neľahkých podmienkach je hlavnou úlohou vedenia bratislavskej automobilky získať nové produkty a zabezpečiť tak budúcnosť závodu, a tým aj stabilitu pracovných miest do ďalších rokov.



"V bratislavskom závode sme urobili všetko pre to, aby sme splnili ciele a mal tú najlepšiu východiskovú pozíciu pri rozhodovaní o pridelení nových produktov jednotlivým závodom. V minulom roku sme sa pustili do zvyšovania efektivity, a zároveň sa nám podarilo uzavrieť kolektívnu zmluvu, ktorou sme dokázali koncernu našu stabilitu," zdôraznil Grünberg. Ako však dodal, "dôležitú rolu v tomto smere hrá aj atraktivita podnikateľského prostredia. Napriek intenzívnej snahe mnohých podnikateľských subjektov a konštruktívnym návrhom na zlepšenie podnikateľského prostredia zo strany zamestnávateľov, k pozitívnym rozhodnutiam doposiaľ neprišlo. Preto naďalej apelujeme, aby boli prijímané také rozhodnutia, ktoré pomôžu prekonať podnikom náročné časy".