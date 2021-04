Bratislavský závod VW prijme približne 400 nových zamestnancov

Bratislava 15. apríla (TASR) - Volkswagen (VW) Slovakia prijme v krátkom čase približne 400 nových zamestnancov. Pracovníkov hľadá do výrobnej oblasti pre montáž vozidiel v bratislavskom závode. Informovala o tom Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagen Slovakia, a. s.



Potrebu prijať nových zamestnancov so sebou priniesol podľa nej nárast dopytu na svetových trhoch v kontexte s mimoriadne náročnou situáciou v súvislosti s epidémiou koronavírusu.



"Ako výrobca vozidiel aktuálne čelíme mimoriadne náročným podmienkam. Na jednej strane nás teší oživenie dopytu na svetových trhoch, na druhej strane nám však nesmierne sťažuje situáciu vo výrobe nestály dodávateľský reťazec, ktorý je zasiahnutý globálnym nedostatkom a výpadkami polovodičov," priblížil Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia.



"Aby sme dokázali splniť naše záväzky a dodať našim zákazníkom objednané vozidlá v tej najvyššej kvalite a čo v najkratšom možnom čase aj napriek extrémne náročnej globálnej situácii, prijmeme do montáže vozidiel v najbližšej dobe ďalšie približne štyri stovky zamestnancov," dodal Krapoth.



V súvislosti s priamymi i nepriamymi dôsledkami epidémie koronavírusu riadi podľa hovorkyne spoločnosť Volkswagen Slovakia výrobu vozidiel v čo najväčšej možnej miere flexibilne s ohľadom na efektivitu a produktivitu, aby si aj v náročných časoch dokázala zachovať konkurencieschopnosť a stabilné pracovné prostredie a podmienky pre tisícky zamestnancov.



Aktuálny vývoj personálnej situácie vo Volkswagen Slovakia potvrdzuje podľa hovorkyne pozíciu podniku ako stabilného a spoľahlivého zamestnávateľa. Vyše 40 % zamestnancov pracuje vo Volkswagen Slovakia viac ako 10 rokov.



Zdôraznila, že bratislavský závod bude prijímať výrobných zamestnancov do montáže vozidiel v rámci všetkých segmentov, a to v závislosti od vývoja situácie.



Dodala, že hrubá mesačná mzda výrobného pracovníka v montáži vozidiel sa začína od 1100 eur. Obsahuje základnú zložku mzdy 981 eur, príplatok za zmennosť, osobné a skupinové hodnotenie. K 1. septembru 2021 spoločnosť garantuje zvyšovanie platov o 4,5 %. Zamestnancom je určená aj široká ponuka firemných benefitov a finančných príspevkov vrátane 13. a 14. platu a odmeny za hospodársky výsledok.



Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 6 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine. Volkswagen Slovakia je spolu so svojimi zamestnancami najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala v SR od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur.