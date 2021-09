Bratislavský závod VW prispôsobuje produkciu aj v nasledujúcom týždni

Bratislava 16. septembra (TASR) - V súvislosti s celosvetovým nedostatkom polovodičov v dôsledku pandémie nového koronavírusu prispôsobuje bratislavský závod VW Slovakia produkciu v tomto aj v nasledujúcom týždni. Uviedla to pre TASR vo štvrtok hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.



"Aktuálne je prerušená výroba v segmente malých mestských vozidiel. Budúci týždeň bude čiastočne dotknutá výroba SUV vozidiel a do piatka 24. septembra pokračuje dočasná odstávka malých mestských automobilov," spresnila.



Pripomenula, že výrazný výpadok kapacít na výrobu polovodičov spôsobil celosvetovo v mnohých odvetviach nedostatky v produkcii. V dôsledku rastúceho dopytu po elektronike na jednej strane, ako aj na základe vysokého dopytu na trhu s automobilmi na druhej strane prichádza naďalej k nedostatkom v zásobovaní automobilového priemyslu. Následkami je prispôsobovanie automobilovej produkcie naprieč celým odvetvím, čo sa dotýka aj značiek koncernu Volkswagen.



Nové vypuknutie ochorenia COVID-19 v Ázii, konkrétne v Malajzii a na Taiwane, spôsobilo podľa nej opätovné zatvorenie fabrík dôležitých výrobcov polovodičov. "Aktuálne vychádzame z toho, že v 3. kvartáli 2021 bude zásobovanie čipmi naďalej veľmi nestále, situácia zostane napätá a čipová kríza zároveň dosiahne svoj vrchol. Ďalšie prispôsobovanie výroby preto nie je vylúčené," dodala Kovarovič Makayová.



Uzavrela, že v závislosti od nového stavu v zásobovaní dielmi urobí Volkswagen Slovakia všetko pre to, aby produkciu v druhom polroku v čo najväčšej možnej miere dohnal. Najvyššiu prioritu má pritom dodanie vyrobených vozidiel zákazníkom v tej najvyššej kvalite a v najkratšom možnom čase.