Bratislavským letiskom prešlo od začiatku tohto roka vyše milión ľudí

Bratislava 15. augusta (TASR) - Od začiatku tohto roka do konca júla prešlo Letiskom M. R. Štefánika v Bratislave 1,06 milióna cestujúcich. Je to medziročný nárast o deväť percent. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.



V júli odbavilo letisko na príletoch a odletoch 327.686 cestujúcich, čo je medziročne viac o sedem percent. "Je to tretí najlepší júlový výsledok v celej histórii letiska. Očakávame, že aj v auguste odbavíme nad 300.000 cestujúcich a tohtoročná letná sezóna bude patriť medzi tie najúspešnejšie," zhodnotil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.



V júli sa podľa hovorkyne uskutočnilo na bratislavskom letisku 3471 letov, o sedem percent viac ako počas minuloročného júla. Najviac cestujúcich využilo počas tohto mesiaca letecké spojenia do destinácií Antalya v Turecku, cyperská Larnaka, bulharský Burgas, do Hurgady v Egypte, Iraklia na Kréte a spiatočne.