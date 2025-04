Brazília eviduje ochotu v rokovaniach medzi EÚ a združením Mercosur

Sao Paulo 28. apríla (TASR) - Brazília eviduje signály pokroku v rokovaniach o ratifikácii dlho odkladanej dohody medzi juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur a Európskou úniou (EÚ), vyhlásil v pondelok brazílsky minister financií Fernando Haddad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Haddad uviedol, že najmä zo strany Francúzska zaznamenal väčšiu ochotu pokročiť s dohodou, pričom odkázal na rokovania v Paríži, ktorý navštívil koncom marca. Francúzsko v minulosti ostro vystupovalo proti dohode s odôvodnením, že by poškodila francúzskych poľnohospodárov, ktorých by vystavila nekalej konkurencii. Dohodu o vytvorení zóny voľného obchodu pre 700 miliónov zákazníkov po 25 rokoch vyjednávaní schválila Európska komisia (EK) v decembri minulého roka. Musia ju však podpísať členské štáty a schváliť Európsky parlament.



Mercosur zahŕňa poľnohospodárske mocnosti Brazíliu a Argentínu, ako aj Uruguaj a Paraguaj. Na schválenie dohody so združením je potrebné získať podporu najmenej 15 z 27 štátov EÚ, ktoré predstavujú minimálne 65 % populácie.