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Brazília očakáva tento rok najvyšší predaj áut za 12 rokov
Odhad v oblasti produkcie zlepšila asociácia o 2 % na takmer 2,8 milióna vozidiel.
Autor TASR
Sao Paulo 7. júla (TASR) - V Brazílii by sa v tomto roku malo predať najviac áut za posledných 12 rokov. Uviedla to v utorok brazílska asociácia výrobcov áut Anfavea, ktorá zároveň zlepšila odhad aj v oblasti produkcie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Anfavea odhaduje, že tento rok sa v Brazílii predajú približne tri milióny áut. V porovnaní s rokom 2025 to predstavuje zvýšenie o 12,1 % a oproti predchádzajúcemu odhadu o 9 %. Zároveň by to znamenalo najvyšší objem predaja od roku 2014.
Odhad v oblasti produkcie zlepšila asociácia o 2 % na takmer 2,8 milióna vozidiel. Ak sa odhad potvrdí, v porovnaní s minulým rokom tak produkcia áut v Brazílii vzrastie o 5,8 %.
Čo sa však týka exportu, Anfavea pôvodnú prognózu výrazne skresala. Najnovšie očakáva za tento rok vývoz zhruba 462.000 áut, čo v porovnaní s pôvodnou prognózou predstavuje zníženie o 13,8 %. Oproti roku 2025 nový odhad znamená pokles vývozu o 12,8 %.
Anfavea odhaduje, že tento rok sa v Brazílii predajú približne tri milióny áut. V porovnaní s rokom 2025 to predstavuje zvýšenie o 12,1 % a oproti predchádzajúcemu odhadu o 9 %. Zároveň by to znamenalo najvyšší objem predaja od roku 2014.
Odhad v oblasti produkcie zlepšila asociácia o 2 % na takmer 2,8 milióna vozidiel. Ak sa odhad potvrdí, v porovnaní s minulým rokom tak produkcia áut v Brazílii vzrastie o 5,8 %.
Čo sa však týka exportu, Anfavea pôvodnú prognózu výrazne skresala. Najnovšie očakáva za tento rok vývoz zhruba 462.000 áut, čo v porovnaní s pôvodnou prognózou predstavuje zníženie o 13,8 %. Oproti roku 2025 nový odhad znamená pokles vývozu o 12,8 %.