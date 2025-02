Brazília plánuje dane pre technologické firmy z USA po zavedení ciel

Sao Paolo 10. februára (TASR) - Vláda v Brazílii plánuje uvaliť dane na americké technologické spoločnosti, ak prezident Donald Trump bude pokračovať vo svojom pláne a zavedie clo vo výške 25 % na všetok dovoz ocele do USA. Uviedli to v pondelok noviny Folha de S. Paulo. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Juhoamerická krajina je jedným z najväčších dovozcov ocele do USA, ako aj významným trhom pre mnohé veľké technologické spoločnosti.



Noviny s odvolaním sa na nemenovaný brazílsky úrad uviedli, že medzi firmy, ktoré čelia potenciálnym brazílskym poplatkom, patria Amazon, platformy spoločnosti Meta či Google.



Vláda v Brazílii správu nekomentovala. Ale predstaviteľ ministerstva financií už v roku 2024 prišiel s myšlienku možnej dane pre veľké technologické spoločnosti na dosiahnutie fiškálnych cieľov v prípade, že tento rok dôjde k výpadku vládnych príjmov.