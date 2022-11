Brazília počíta v budúcom roku so slabším rastom ekonomiky

Brazília 19. novembra (TASR) - Brazílske ministerstvo hospodárstva zhoršilo prognózu vývoja ekonomiky v budúcom roku. Dôvodom je očakávaný horší vývoj globálneho hospodárstva. Rozsah zhoršenia prognózy však nebol výrazný a podľa brazílskej vlády by ekonomika mala naďalej rásť o viac než 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo uviedlo, že v roku 2023 odhaduje rast ekonomiky Brazílie na úrovni 2,1 %. Predchádzajúci odhad zverejnený v septembri uvádzal rast hospodárstva o 2,5 %. Ako informoval Sekretariát pre hospodársku politiku, ktorý je súčasťou ministerstva, rast svetovej ekonomiky sa spomaľuje v dôsledku sprísňovania menovej politiky v USA a ďalších priemyselne rozvinutých ekonomikách.



Napriek zhoršeniu prognózy je však najnovší odhad vývoja brazílskej ekonomiky na rok 2023 zo strany ministerstva stále do veľkej miery optimistický. Privátni ekonómovia v prieskume brazílskej centrálnej banky totiž uviedli, že v budúcom roku očakávajú spomalenie rastu až na 0,7 %.



Ministerstvo hospodárstva zároveň ponechalo na pôvodnej úrovni odhad vývoja ekonomiky v tomto roku. Aj naďalej tak počíta s rastom o 2,7 %. Vychádza zo solídnej aktivity sektora služieb a zo zlepšenej situácie na trhu práce.



Okrem toho zmiernilo prognózu v oblasti inflácie na tento rok. Najnovšie ju za rok 2022 odhaduje na úrovni 5,85 %, zatiaľ čo v septembri predpokladalo, že dosiahne 6,3 %. Na budúci rok však ministerstvo prognózu mierne zhoršilo. Pred dvomi mesiacmi počítalo so spomalením rastu spotrebiteľských cien v roku 2023 na 4,5 %, teraz však očakáva, že inflácia dosiahne 4,6 %.