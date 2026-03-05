< sekcia Ekonomika
Brazília ratifikovala obchodnú dohodu EÚ-Mercosur
Argentína a Uruguaj túto dohodu už ratifikovali, odobriť ju ešte musí Paraguaj.
Autor TASR
Brazília 5. marca (TASR) - Brazílsky Senát v stredu ratifikoval obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a štyrmi juhoamerickými štátmi zoskupenými v združení Mercosur. Dohoda vytvára jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Dohoda potrebuje tiež súhlas poslancov Európskeho parlamentu, ktorí ju krátko po podpise predstaviteľmi oboch blokov v januári postúpili na preskúmanie Súdnemu dvoru EÚ. Európska komisia minulý týždeň oznámila, že začne dohodu predbežne uplatňovať, kým bude čakať na rozhodnutie súdu.
Dohodu odmietajú viaceré členské štáty EÚ, najmä Francúzsko, ktoré sa obáva prílevu lacnejších juhoamerických poľnohospodárskych produktov. V súvislosti s tým sa konali aj protesty poľnohospodárov. EÚ reagovala prijatím série ochranných opatrení pre svojich producentov.
Pakt dohodnutý po 25 rokoch príprav a rokovaní odstráni clá na viac ako 90 percent obchodnej výmeny medzi oboma blokmi, ktoré spolu tvoria približne 30 percent globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) a majú viac než 700 miliónov spotrebiteľov. Dohoda umožní EÚ zvýšiť vývoz áut, strojov, vína a destilátov, zatiaľ čo juhoamerickí producenti mäsa, cukru, ryže, medu a sóje získajú jednoduchší prístup na jeden z najväčších svetových trhov.
Brazília – najväčší svetový producent kávy, mäsa a sóje – bola jedným z najväčších podporovateľov dohody. „Súčasný svet je viac rozdelený, skeptickejší a protekcionistickejší. To robí dohodu s našimi európskymi partnermi ešte relevantnejšou a potrebnejšou,“ povedala senátorka Tereza Cristina počas debaty v brazílskom parlamente.
