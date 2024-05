Brazília sa stala najväčším vývozným trhom pre čínske elektromobily

Peking 27. mája (TASR) - Brazília v apríli predbehla Belgicko a stala sa najväčším exportným trhom pre tzv. nové energetické vozidlá (NEV) vyrobené v Číne. Vývoz čisto elektrických a plug-in hybridných áut sa v medziročnom porovnaní zvýšil 13-násobne na 40.163 kusov, oznámilo v pondelok čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Správa o prudkom náraste vývozu do Brazílie prichádza v čase, keď sa juhoamerická krajina snaží podporiť svoju domácu výrobu rôznymi opatreniami vrátane ďalšieho zvýšenia dovozných ciel na elektrické a hybridné autá s účinnosťou od júla. Niekoľko čínskych výrobcov automobilov, vrátane spoločností BYD a Great Wall Motor, už v Brazílii stavajú závody, ktoré by mali začať vyrábať v tomto alebo budúcom roku.



Brazília sa tiež v apríli stala druhou najväčšou destináciou pre celkový vývoz automobilov z Číny. Prvé miesto si udržalo Rusko, ktoré pre vojnu na Ukrajine čelí západným sankciám. Za štyri mesiace do konca apríla tohto roka sa vývoz čínskych automobilov do Ruska medziročne zvýšil o 23 % na 268.779 vozidiel.